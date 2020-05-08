Фондовый рынок США завершил торги в четверг на положительной территории. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу.

Фондовый рынок США завершил торги в четверг на положительной территории, при этом индекс Nasdaq Composite отыграл все потери, понесенные с начала 2020 года на фоне пандемии коронавируса.

Подъему индекса способствовал существенный рост акций крупных технологических компаний, таких как Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet. Бумаги этих компаний подорожали по крайней мере на 15,8% в этом квартале и находятся в плюсе с начала года.

Некоторые инвесторы полагают, что массовый переход людей и компаний на удаленную работу из-за коронавируса приведет к более широкому использованию технологий.

"Мы ожидаем, что спрос на технологические продукты усилится на этом фоне, и мне кажется, такого же мнения придерживается рынок", - отмечает портфельный менеджер Aberdeen Standard Investments Тимоти Скендзелевски.

Поддержку рынку в четверг также оказали данные о продолжающемся сокращении числа новых заявок на пособие по безработице в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 2 мая, снизилось до 3,169 млн, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 3,846 млн. Ранее было объявлено о том, что показатель составлял 3,839 млн. Эксперты ожидали падения числа заявок до 3 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

За последние семь недель общее число человек, которые обратились за пособием по безработице в США, достигло 33 млн, отмечает MarketWatch. В пятницу министерство труда страны должно опубликовать официальные данные об уровне безработицы в апреле.

Статистика ADP Research Institute, публикуемая совместно с Moody's Analytics, показала, что число рабочих мест в частном секторе экономики США в апреле сократилось на 20,236 млн при прогнозах снижения на 20,05 млн.

Между тем производительность труда в США в первом квартале сократилась на 2,5% - максимальными темпами с четвертого квартала 2015 года, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны. Темпы снижения, однако, оказались более слабыми, чем ожидали эксперты: консенсус-прогноз предусматривал падение на 5,5%.

Стоимость рабочей силы в США в январе-марте выросла на 4,8%. Аналитики ожидали увеличения на 4%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Выход американской экономики из кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, будет медленным в условиях очень высокой по историческим меркам безработицы, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари, выступая на телеканале NBC в четверг.

"Я не думаю, что нас ждет еще одна Великая депрессия", - отметил Кашкари, добавив при этом, что восстановление экономики будет в значительной мере зависеть от того, насколько успешно власти смогут бороться с пандемией коронавируса.

Обещание президента США Дональда Трампа ранее на этой неделе направить ресурсы на возобновление экономической деятельности в стране и создание вакцины от COVID-19 содействовало улучшению настроений инвесторов, пишет The Wall Street Journal. В то же время новые признаки ухудшения отношений между США и Китаем оказывают давление на рынки.

США разочарованы нынешними отношениями с Китаем, заявила пресс-секретарь Кейли Макэнани на брифинге в Белом доме. "Прямо сейчас это - отношения, вызывающие фрустрацию и разочарование", - сказала она, отвечая на вопрос об отношениях США и КНР.

По ее словам, в частности, Трамп разочарован тем, как в ситуации с коронавирусом "некоторые решения Китая поставили под угрозу жизни американцев". При этом она не стала комментировать торговые отношения двух стран, отметив, что Трамп был доволен тем, что сторонам удалось в прошлом году подписать первую фазу соглашения.

Ранее Трамп заявил, что "Китай сделает все что угодно, что в его силах", чтобы он проиграл эти выборы. Трамп полагает, что Китай предпочел бы видеть на посту президента США его конкурента Джо Байдена, который мог бы ослабить давление на Пекин в области торговли.

Согласно опубликованным в четверг данным, китайский экспорт в апреле неожиданно восстановился на фоне постепенного возобновления работы предприятий, в то время как темпы падения импорта сильно ускорились. Экспорт в долларовом выражении увеличился на 3,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достиг $200,28 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГСУ) КНР. Импорт рухнул на 14,2% - до $154,94 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 12,1% и второго - на 12,4%, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали падения соответственно на 18,8% и 15,8%. В марте экспорт уменьшился на 6,6%, импорт - на 1%.

Акции Peloton Interactive Inc. подскочили на 16% в четверг. Американский производитель тренажеров увеличил выручку на 66% в третьем финансовом квартале, до $524,6 млн, благодаря росту спроса на оборудование для домашних занятий спортом.

Цена бумаг ViacomCBS Inc выросла на 12,7%. Квартальные прибыль и выручка медиахолдинга превзошли прогнозы аналитиков.

Бумаги Hilton Worldwide Holdings (SPB: HLT) Inc. прибавили в цене 1,6%. Американская гостиничная сеть отчиталась о лучшей, чем ожидалось, скорректированной прибыли в первом квартале, но ее выручка не дотянула до прогнозов на фоне негативного влияния COVID-19.

Котировки акций JetBlue Airways Corp. выросли на 2%. Американская авиакомпания зафиксировала больший, чем ожидалось, убыток в первом квартале, ее выручка также не оправдала прогнозов.

Капитализация PayPal Holdings (SPB: PYPL) Inc. увеличилась на 14%. Американская платежная система Inc. получила прибыль и выручку в первом квартале ниже ожиданий аналитиков на фоне негативных последствий пандемии коронавируса в марте, однако сообщила об улучшении обстановки в апреле и позднее.

Рыночная стоимость Lyft Inc. (SPB: LYFT) взлетела на 21,7%. Американский сервис заказа такси сократил чистый убыток в первом квартале почти втрое, при этом выручка осталась близка к $1 млрд и превзошла ожидания аналитиков.

Акции Raytheon Technologies Corp. подешевели на 1,6%. Компания, образованная в апреле в результате объединения United Technologies (SPB: UTX) Corp. (UTC) и Raytheon Co. (SPB: RTN), зафиксировала убыток в I квартале и не стала делать прогноз на 2020 год, отметив высокую неопределенность относительно масштаба, глубины и продолжительности пандемии коронавируса.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 211,25 пункта (0,89%) - до 23875,89 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 32,77 пункта (1,15%) и составил 2881,19 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 125,27 пункта (1,41%) - до 8979,66 пункта.

С начала года Nasdaq прибавил 0,1%, S&P 500 снизился на 11%, а Dow Jones потерял 16%.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу вслед за рынком акций США на фоне сообщений о переговорах между торговыми представителями Китая и Соединенных Штатов.

Китай и США подтвердили готовность способствовать выполнению условий первой фазы торгового соглашения, заключенного ранее, сообщило Минкоммерции КНР.

В сообщении говорится, что в пятницу вице-премьер Госсовета КНР, глава китайской делегации на переговорах с США по торговле Лю Хэ провел телефонную беседу со своими американскими коллегами по переговорам - торговым представителем США Робертом Лайтхазером и министром финансов Стивеном Мнучиным.

"Стороны отметили необходимость укрепления сотрудничества в области макроэкономики и общественного здравоохранения, а также усилий по созданию благоприятной атмосферы и условий для реализации первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем", - сообщило ведомство на своем сайте.

Отмечается, что стороны "для достижения положительных результатов договорились поддерживать координацию и контакты".

В лидерах роста в Азии оказался японский фондовый индекс Nikkei 225, который поднимается на 2,4%.

Потребительские расходы в Японии в марте 2020 года упали на 6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют официальные данные. Падение показателя отмечено по итогам шестого месяца подряд. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 6,7% после уменьшения на 0,3% в апреле, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции телекоммуникационной компании SoftBank Group Corp. прибавляют в цене 3,6%. Также дорожают бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 3,5%, производителя электроники Sony - на 1,9%.

Котировки бумаг автомобильной компании Honda Motor подскочили на 5,5%, Toyota Motor - на 1,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite повышается на 1%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%.

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings растет в ходе торгов в Гонконге на 2,6%, телекоммуникационной компании China Mobile - на 0,6%, банка HSBC - на 1,9%.

Кроме того, поднимается цена акций нефтепроизводителей, включая CNOOC - на 1,6% и PetroChina - на 1,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 1,2%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,7%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics подорожали на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил в пятницу, что план перезапуска экономики позволит в ближайшие месяцы восстановить 850 тыс. рабочих мест при сохранении успехов, достигнутых в сдерживании распространения вируса.

Однако Резервный банк Австралии (RBA) предупредил, что для полного восстановления "потребуется время", спрогнозировав сокращение ВВП страны на 6% в 2020 году.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла соответственно на 1,3% и на 1,8%.

Также дорожают бумаги нефтепроизводителей, включая Santos - на 2,1%, Beach Energy - на 0,3% и Woodside Petroleum - на 1,4%.

Цены на нефть поднимаются в пятницу и могут завершить неделю ростом впервые с февраля на ожиданиях сокращения добычи крупнейшими производителями при постепенном восстановлении спроса.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК составляет $29,94 за баррель, что на $0,48 (1,63%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг, 7 мая, июльские фьючерсы подешевели на $0,26 (0,9%), до $29,46 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,49 (2,0%) - до $24,04 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $23,55 за баррель, опустившись на $0,44 (1,8%).

С начала этой недели Brent подорожала на 13%, WTI - на 21%.

Саудовская Аравия в четверг объявила, что в июне повысит цены практически на все экспортируемые ею сорта, показав, таким образом, что больше заинтересована в поддержке нефтяного рынка, чем в наращивании своей доли, пишет Bloomberg.

В мае вступило в силу соглашение стран ОПЕК+, предусматривающее снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня начала этого года - 11 млн б/с.

Тем временем, эксперты отмечают сигналы постепенного восстановления спроса на нефть и нефтепродукты. Согласно данным Genscape Inc., запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, снизились с прошлой пятницы, и их недельное сокращение станет первым с конца февраля.

"Траектория глобального спроса на нефть улучшается, и спрос может превысить предложение к началу июня", - отмечает аналитик по сырьевому сектору в Goldman Sachs Джеффри Карри.

Эксперты Standard Chartered ожидают, что баланс на нефтяном рынке восстановится в июле, после чего спрос будет превышать предложение до конца года.

"Комбинация сокращения добычи и оптимизма в отношении спроса поддерживают цены на нефть в данный момент", - сказал аналитик CMC Markets Asia Pacific Майкл МакКарти. Тем не менее, по его словам, оптимизм в отношении спроса может оказаться безосновательным, и остается риск, что запасы продолжат расти.