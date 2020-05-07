Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за миром на неплохой статистике из КНР

Москва. 7 мая. Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам вслед за мировыми площадками и нефтью на ожиданиях постепенного снятия карантинных ограничений в Европе и США, а также надеждах на восстановление спроса на сырье, что подогревалось неплохой статистикой из Китая за апрель после прохождения в стране пика пандемии COVID-19.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2634 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1126,48 пункта (+1,4%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,3% на фоне укрепления рубля.

Доллар просел до 73,67 рубля (-0,91 рубля).

Подорожали рублевые акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,9%), "Мосбиржи" (+1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%).

Просели бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%).

Как отмечает руководитель отдела управления акциями компании "Сбербанк управление активами" Евгений Линчик, рынок акций до конца недели может продолжить умеренный рост. Позитивным настроениям способствует дорожающая нефть, а также сообщения о начале постепенного снятия карантинных ограничений во многих странах, введенных из-за пандемии COVID-19. Ослабление карантина подогревает ожидания повышение спроса на нефть, что подталкивает цены к росту.

Кроме того, сокращение добычи ОПЕК+, которое официально вступило в силу с 1 мая, наряду со снижением добычи в США немного ослабило опасения инвесторов относительно переполненности мировых хранилищ углеводородов, считает эксперт.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, инвесторы продолжают оценивать действия правительств Европы и США, направленные на смягчение карантинных мер и открытие экономик на фоне весьма неутешительных макроэкономических данных по всему миру. Нефть после локальной коррекции вновь растет, несмотря на опасения по поводу перенасыщенности нефтяного рынка.

Поддержку рынкам в четверг оказала вселяющая оптимизм статистика по китайскому экспорту, которая возобновила надежды на сценарий V-образного восстановления мировой экономики. Статистика по рынку труда США оказалась смешанной. Тем не менее, инвесторы сохраняют осторожность из-за обострения напряженности между США и Китаем, отмечает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, ситуация на рынке улучшилась благодаря нефти - Brent вернулась выше $31 за баррель, что вывело нефтяные акции в лидеры роста. Не отставали и металлурги, которые получили вдохновение от статистики КНР, показавшей рост экспорта в апреле на 3,5%. Среди аутсайдеров нелогичными смотрелись бумаги "НОВАТЭКа", так как спрос на СПГ в Азии все же начал восстанавливаться. "Юнипро" (MOEX: UPRO) сообщила о падении выручки в первом квартале на 11,4% и базовой чистой прибыли на 19,6% - основной негативный эффект сложился из-за аномально теплой погоды в зимний период. Совет директоров "Акрона" (MOEX: AKRN) рекомендовал финальный дивиденд за 2019 год в размере 275 рублей на акцию с датой отсечки на 9 июня (совокупные выплаты составят 376 рублей на акцию).

Европейские индексы торговались в плюсе, отражая надежды на дальнейшее смягчение коронавирусного режима. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила накануне, что послабления могут быть вновь отменены, если число заболеваний начнет устойчиво расти. В Великобритании премьер Борис Джонсон заявил о возможности смягчения режима с будущего понедельника. Банк Англии, как и ожидалось, сохранил ставку на уровне 0,1%, но обещал предпринять дополнительные шаги, если ситуация в экономике продолжит ухудшаться. В Германии промышленное производство упало на 9,2% за март при ожиданиях снижения на 7,5%. Во Франции падение промышленности за март составило 16,2% при ожиданиях снижения на 12,4%.

Нефть продолжила отыгрывать восстановление китайского спроса. В апреле импорт Китаем нефти составил около 10,42 млн б/с. Для сравнения, в марте импорт составлял 9,68 млн б/с, а год назад - 10,64 млн б/с. В целом, за четыре месяца года Китай импортировал около 10,26 млн б/с, или на 1,7% больше, чем за аналогичный период год назад. Импорт природного газа в январе-апреле увеличился на 1,5%. Статистика показывает, как быстро может восстановиться спрос, если карантинные меры приносят результат. Возможно, что восстановление спроса стало причиной того, что Саудовская Аравия повысила отпускные цены для Азии в июне, хотя перед этим снижала их четыре месяца подряд. Также повышены отпускные цены на Arab Light для США и Европы.

Статистика по рынку труда США не помешала продолжить рост американским индексам. В целом инвесторы уже нацелены на будущее, а не на "ужасную" статистику прошлого, которую исправить никак нельзя. Возможно, что рынок частично переоценивает перспективы рестарта экономики, так как даже в Европе проявляют весьма осторожный оптимизм по поводу смягчения карантинных мер. Российские участники торгов также смотрят на нефть и оценивают перспективы восстановления спроса. Однако у них есть конкретный пример Китая, который, по сути, вернул потребление к прежним значениям. Ориентиром для нефти выступает уровень около $36 за баррель Brent, где реальность и ожидания должны сойтись и решить дальнейшую направленность движения, считает Кочетков.

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), но растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 1,4-1,5%) и Америка (индекс S&P 500 поднялся на 1,8%, в район 2900 пунктов).

В США в четверг вышла неплохая статистика по рынку труда за первый квартал: производительность труда снизилась на 2,5% при прогнозах падения на 5,5%, а стоимость рабочей силы в США выросла на 4,8% при ожидавшемся увеличении на 4%.

Между тем, число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло на 3,169 млн при прогнозах роста на 3 млн. В итоге за последние семь недель общее число человек, которые обратились за пособием по безработице в США, достигло 33 млн, отмечает MarketWatch. В пятницу министерство труда страны должно опубликовать официальные данные об уровне безработицы в апреле.

Нефть в четверг возобновила рост после локальной коррекции; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $1,9 выше уровня суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $30,95 за баррель (+4,1% и -4% накануне), июньская цена WTI - $25,79 за баррель (+7,5% и -2,3% в среду).

Запасы нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе выросли на 2,07 млн баррелей при прогнозах роста на 2,85 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+37,5% и +34,4% "префы"), "префы" "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+24%), акции ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+11,7%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+10,5%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+5,4%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+4,5%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+3,4%).

Поддержку акциям "РБК" оказал вышедший накануне вечером финансовый отчет компании по МСФО за 2019 год: чистая прибыль составила $58 млн против убытка в $56 млн в 2018 году. Основную долю в прибыль компании внес доход от дисконтирования облигаций в размере $45 млн, а также прибыль от курсовых разниц в размере $24 млн, в то время как в 2018 году был получен убыток от курсовых разниц в размере $49 млн.

Подешевели акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (-11% и -17,4% "префы"), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-5,8% и -5,5% "префы"), "Юнипро" (-4,1%).

Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по МСФО в первом квартале 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,3%, до 4,8 млрд рублей, следует из отчета компании.

Также ПАО "Юнипро" ожидает, что дивиденды в декабре 2020 года будут выплачены в размере 7 млрд рублей вместо ранее ожидавшихся 11 млрд рублей, говорится в материалах компании.

"Риски ухудшения денежного потока на фоне пандемии и переноса срока ввода третьего энергоблока Березовской ГРЭС на конец 2020 года не позволяют зафиксировать обоснованный уровень дивидендных выплат в декабре 2020 года", - говорится в презентации компании.

Прогноз дивидендных выплат на 2021 и 2022 годы сохраняется на прежнем уровне, сообщила "Юнипро".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 70,257 млрд рублей (из них 12,617 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP)).