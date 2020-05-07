Цены евробондов РФ в четверг демонстрируют подъем благодаря возросшему спросу на рисковые активы

Москва. 7 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг демонстрируют умеренный рост благодаря возросшему спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, но более скромными темпами, чем отечественные бумаги, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию среды на 6 базисных пунктов и составила 114,28% от номинала, что соответствует доходности 2,53% годовых (снижение на 3,5 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла на 4 базисных пункта, составив 102,825% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 0,14% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1 пункт и составил 239 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 80 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 133,47% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 3,72% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 79 базисных пунктов, поднявшись до 129,27% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта и составила 3,67% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 6 базисных пунктов - до 111,41% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 2,69% годовых), евробонды с погашением в 2023 году выросли в цене на 1 базисный пункт, до 109,44% от номинала (доходность снизилась почти на 1 базисный пункт - до 1,95% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 38 базисных пунктов, подорожав до 124,63% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 3,79% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 40 базисных пунктов, до 109,17% от номинала (доходность снизилась на 6 базисных пунктов и составила 2,82% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций демонстрируют умеренный рост, в результате которого доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ снизилась на 5 базисных пунктов - до 2,88% годовых. При этом позитивная ценовая динамика наблюдается в четверг в отношении практически всех еврооблигаций развивающихся стран. Основным драйвером для роста рисковых активов выступают ожидания инвесторов, что власти большинства стран в ближайшее время начнут снимать введенные ранее ограничения из-за коронавирусной инфекции, что приведет к постепенному восстановлению глобальной экономики. При этом принятые стимулирующие программы продолжат действовать еще довольно долго, и, соответственно, это будет обеспечивать приток на мировой финансовый рынок дешевой ликвидности. Все это способствует сейчас повышению спроса на еврооблигации emerging markets. Поддержку российским евробондам оказывают также заметно выросшие за последние дни мировые цены на нефть", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.