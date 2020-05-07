БКС Глобал Маркетс добавил ЛУКОЙЛ в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрал из нее Юнипро

"БКС Глобал Маркетс" добавил акции "ЛУКОЙЛа" в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", в то же время убрав из нее бумаги "Юнипро" (MOEX: UPRO) на фоне понижения компанией прогнозов по дивидендам на конец 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

"На данный момент дивдоходность по бумагам "Юнипро" на 12 месяцев составляет всего 7,8% и может снизиться, если связанные с коронавирусом ограничения продолжат оказывать давление в текущем году", - говорится в обзоре. При этом эксперты сохраняют позитивный фундаментальный взгляд на "Юнипро".

Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) (привилегированные акции), "Норильский никель" (MOEX: GMKN), "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Мобильные телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС).

"Акции "ЛУКОЙЛа" заняли место "Юнипро". Долговая нагрузка "ЛУКОЙЛа" вблизи нулевой, и уверенный прогноз менеджмента предполагают дивдоходность на 12 месяцев на уровне 9,3%, при этом компания продолжает генерировать положительный свободный денежный поток даже в текущих рыночных условиях. Бумага торгуется с привлекательными мультипликаторами, которые, на наш взгляд, отражают ограниченный потенциал коррекции", - пишут эксперты.

Дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" - это равновзвешенный портфель, состоящий из пяти акций РФ с наивысшей ожидаемой дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев и минимальным порогом ликвидности на уровне не менее $0,5 млн среднего дневного объема торгов за три месяца (3M ADTV).