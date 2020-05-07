БКС Глобал Маркетс открыл две новых торговых идеи: "Шорт в GDR Северстали" и "Шорт в GDR НЛМК"

"БКС Глобал Маркетс" открыл две новых торговых идеи: "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK), учитывая завышенную 30%-ную премию внутренних цен на сталь к экспортным, а также высокую оценку этих компаний по мультипликатору "P/E", говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна.

"Судя по доступным данным, спрос на сталь в России в марте и апреле остался довольно высоким, при этом в мае ожидается падение, которое может составить вплоть до 50%. Падение внутреннего спроса на сталь должно способствовать нормализации премии локальных цен к экспортным, поскольку текущий уровень в 30% выглядит завышенным. Сокращение спроса также приведет к увеличению экспортных поставок стали: мы прогнозируем рост экспорта из России в мае на 20-25% относительно апреля, что может привести к дальнейшему снижению экспортных цен", - пишут эксперты.

В качестве риска для торговой идеи "Шорт в GDR "Северстали" и "Шорт в GDR НЛМК" аналитики отмечают восстановление активности в секторе строительства в России. Однако, по их мнению, очевидно, что оно не будет полноценным, учитывая текущее состояние экономики.

"Сталепроизводители могут также попытаться удерживать повышенную премию внутренних цен в течение более длительного времени. В то же время катализатором станет ожидаемое нами падение локальных и экспортных цен на сталь в ближайшие 2-3 недели", - добавляют эксперты.

"Мы открываем идею "Шорт в GDR "Северстали" и "Шорт в GDR НЛМК" с высокой степенью уверенности и стоп-лоссом 15%", - говорится в заключение обзора.