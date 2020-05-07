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07 мая 2020 года 15:44

Рубль днем усилил рост к доллару и евро на фоне уверенного повышения цен на нефть

Москва. 7 мая. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, рубль ускорил темпы укрепления к бивалютной корзине на фоне уверенного роста цен на нефть.

Курс доллара США составил 73,75 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 83,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,6 руб./EUR1, подешевев на 88,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 85,61 копейки - до 76,38 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 8 мая на 14,5 копейки, до 74,1169 руб./$1, и поднял курс евро на 0,13 копейки, до 80,0611 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил темпы роста к доллару и евро на дневных торгах благодаря уверенно дорожающей нефти. Позитивные настроения на рынке энергоносителей связаны с данными об увеличении китайского нефтяного импорта в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. Как сообщило Главное таможенное управление (ГСУ) КНР, китайский импорт нефти в апреле составил 10,42 млн баррелей в сутки по сравнению с 9,68 млн баррелей в сутки в марте. Однако в годовом выражении показатель упал на 7,5%.

Опубликованные в четверг данные макроэкономической статистики также указали на признаки восстановления экспорта и деловой активности в промышленности Китая. Китайский экспорт в апреле неожиданно восстановился на фоне постепенного возобновления работы предприятий, в то время как темпы падения импорта сильно ускорились.

Экспорт в долларовом выражении увеличился на 3,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достиг $200,28 млрд, сообщило ГСУ. Импорт рухнул на 14,2% - до $154,94 млрд.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в апреле поднялся до 44,4 пункта по сравнению с 43 пункта в предыдущем месяце. Тем не менее, значение индикаторов остается ниже отметки в 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в данном секторе экономики.

Инвесторы продолжают следить за развитием новых политических разногласий между США и Китаем. США разочарованы нынешними отношениями с Китаем, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани. "Прямо сейчас это - отношения, вызывающие фрустрацию и разочарование", - сказала она, отвечая на вопрос об отношениях США и КНР.

По ее словам, в частности, президент США Дональд Трамп разочарован тем, как в ситуации с коронавирусом "некоторые решения Китая поставили под угрозу жизни американцев". При этом она не стала комментировать торговые отношения двух стран, отметив, что Трамп был доволен тем, что сторонам удалось в прошлом году подписать первую фазу соглашения.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК выросли на 6,33% - до $31,6 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени вырос в цене на 9,75% - до $26,33 за баррель.

Тем временем, новый премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи в рамках утвержденной правительственной программы планирует изменить контракты с иностранными компаниями, работающими на нефтяных месторождениях.

Среди мер для решения экономических проблем указано также начало переговоров по восстановлению добычи нефти в Ираке, которая была недавно уменьшена. В марте, по данным ОПЕК, Ирак добывал 4,585 млн баррелей нефти в сутки, в апреле, по данным МЭА, - 4,6 млн б/с. В соответствии с новым соглашением ОПЕК+ о сокращении добычи, Ирак в мае-июне должен добывать 3,592 млн б/с, потом 3,804 млн б/с, с 2021 года - 4,016 млн б/с.

Минэнерго США сообщило накануне, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 мая, увеличились на 4,59 млн баррелей - они выросли по итогам 15-й недели подряд. Запасы бензина в Штатах за неделю снизились на 3,16 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 9,52 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts ожидали увеличения запасов нефти на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 3,5 млн баррелей. Они также прогнозировали снижение запасов бензина на 400 тыс. баррелей.

"Рубль отыгрывает подъем нефтяных котировок. Так, стоимость нефти марки Brent вновь вернулась на уровень выше $30 за баррель и после обеда растет более чем на 6%. Стоит отметить, что в утренние часы отечественная валюта демонстрировали чуть больший рост в паре с евро, так как единая европейская валюта оказалась под давлением на мировом рынке после выхода данных о падении объемов промышленного производства в Германии и розничных продаж в Италии в марте. Однако в дальнейшем европейская валюта достаточно быстро восстановилась, выровняв баланс в паре с USD и сократив свои потери в паре с рублем на российском рынке", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ЦБ РФ 30 апреля продал валюту на 20,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 20,2 млрд рублей. 28 и 27 апреля объем продажи валюты составлял по 20,4 млрд рублей.

"На майских праздниках дополнительным фактором давления на курс рубля стало отсутствие операций Центрального банка, тем не менее, рубль показал динамику лучше других валют развивающихся стран. В ближайшие две недели из-за длинных выходных активность торгов на российском рынке будет пониженной, поэтому в отсутствии поддержки ЦБ, курс может нервно отреагировать в случае появления негативных новостей на западных рынках. Более того, снижение объема операций на валютном рынке при превышении отметки в $25 за баррель российской нефтью Urals сглаживает позитивный эффект для рубля. Поэтому, вероятнее всего, курс останется вблизи 74-75 руб./$1 в ближайшие дни", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов уменьшились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 6 месяцев, которая осталась на прежнем уровне - 6,13% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 14 базисных пунктов (б.п.) - до 5,67% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 10 б.п. - до 5,82% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 2 б.п. - до 6,01% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 6,05% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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