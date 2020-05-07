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07 мая 2020 года 15:16
Разные темпы восстановления экономик повлияют на валютные рынки - Julius Baer
Ожидается крайне неоднородное восстановление экономик разных стран, что обусловлено количественными и качественными различиями между объявленными мерами бюджетной и фискальной поддержки, говорится в комментарии Julius Baer. "Власти все чаще прибегают к управлению рынком облигаций, и будущие различия в темпах восстановления экономик проявятся на рынке валют, - отмечает эксперт банка Ив Бонзон. - Различия внутри еврозоны, вероятно, скажутся на спредах гособлигаций стран региона. Волатильность валют других развитых стран и особенно стран с формирующейся рыночной экономикой, может существенно повыситься в течение ближайших двух-трех лет". По общему мнению, первый этап восстановления рынков прошел сравнительно легко. С технической точки зрения рынок находится в условиях с относительно нейтральными рисками: совокупность показателей не склоняется ни в одну, ни в другую сторону. Ликвидность остается благоприятной. Рынки сосредоточат внимание на замедлении темпов распространения Covid-19 и постепенном возобновлении активности полностью или частично остановленных секторов экономики. Новый источник риска возник в участившихся обвинениях в адрес Пекина. "Пока маловероятно, что ситуация выйдет из-под контроля, но её, очевидно, осложняют предстоящие президентские выборы в США и резкая риторика кандидатов, - полагает эксперт Julius Baer. - Согласно результатам нашего анализа, наибольшие риски сосредоточены в странах с формирующейся рыночной экономикой, за исключением Китая. Пока не ясно, как экономики этих стран будут восстанавливаться в краткосрочной и среднесрочной перспективах в свете бюджетных ограничений и отсутствия роста цен на сырьевые товары. Доходности номинированных в твердой валюте долговых обязательств таких стран остаются привлекательными, но в настоящий момент мы предпочитаем держаться в стороне от фондовых рынков стран с формирующейся рыночной экономикой, за исключением Китая".
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.07 мая 2020 года 14:31
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.07 мая 2020 года 14:01
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.07 мая 2020 года 13:22
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.07 мая 2020 года 12:10
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.07 мая 2020 года 11:40
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.07 мая 2020 года 11:26
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