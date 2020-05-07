"ВТБ Капитал" снизил оценку обыкновенных акций и "префов" Сбербанка на 17-18%, рейтинг - "покупать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка (MOEX: SBER) на 17-18% - до 270 рублей и 240 рублей за штуку соответственно, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала".

По итогам пересмотра для этих бумаг была дана рекомендация (рейтинг) "покупать".

Аналитики скорректировали модель оценки Сбербанка с учетом опубликованных финпоказателей банка за I квартал 2020 года по МСФО, которые отразили влияние пандемии COVID-19.

"Мы ожидаем, что прибыль Сбербанка вернется на предкризисный уровень только в 2022 году, а в 2020-2021 годах она снизится на 27-35%. Но мы считаем, что это уже учтено в текущих котировках акций Сбербанка", - говорится в обзоре.

Оценки и рекомендации аналитиков для обыкновенных акций (цены в долларах США):

Прогнозная цена Сбербанк - 270,0 (текущая цена - 195,9), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Сбербанк (для привилегированных акций, цены в рублях) - 230,0 (текущая цена - 180,3), рекомендация - покупать.