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07 мая 2020 года 13:42

Подъем нефтяных котировок позволяет рублю игнорировать рост индекса доллара - ИК "Велес Капитал"

Рубль в четверг рубль открылся укреплением, к окончанию первой половины дня усилил рост и прибавлял более 1% к доллару, который вновь оказался ниже уровня в 74, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Общая ситуация на рынках EM была не столь однозначной, хотя определенную поддержку развивающимся рынкам оказывали утренние данные по неожиданному росту объема экспорта Китая в апреле (+3,5% г/г). Тем не менее, обстановку на рынках EM портило дальнейшее укрепление индекса доллара. В частности, к середине дня индекс DXY поднимался до 100,27 пунктов, что стало максимумом с 27 апреля.

"Однако рублю удавалось игнорировать рост доллара к основным мировым валютам, отыгрывая подъем нефтяных котировок, - отмечает Ю. Кравченко. - Так, стоимость нефти марки Brent вновь вернулась на уровень выше 30 долл. за баррель и к началу второй половины дня прибавляла около 4%. Стоит отметить, что в утренние часы отечественная валюта демонстрировали чуть больший рост в паре с евро, так как единая европейская валюта оказалась под давлением на мировом рынке после выхода данных о падении объемов промышленного производства Германии и розничных продаж в Италии в марте. Однако в дальнейшем европейская валюта достаточно быстро восстановилась, выровняв баланс в паре с USD и сократив свои потери в паре с рублем на российском рынке".

Днем рынок ожидает публикация важных данных из США: предварительная производительность труда в 1-м кв. и недельная динамика обращений за пособиями по безработице. "Вероятно, в целом данные окажутся слабыми и на какое-то время могут скорректировать позиции доллара на мировом рынке, - полагает эксперт ИК "Велес Капитал". - В то же время инвесторы уже больше ориентируются на будущее восстановление экономического роста, поэтому могут проигнорировать слабые текущие данные, которые уже не являются ни для кого сюрпризом".

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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