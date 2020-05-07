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07 мая 2020 года 13:22
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Газпрома"
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Газпрома", отмечая, что одним из факторов риска при оценке "Газпрома" остается его монопольное положение экспортера российского газа, что противоречит Газовой директиве ЕС и вызывает противодействие на основном для него европейском газовом рынке, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании. Благодаря изменению дивидендной политики и окончанию двух из трех больших строек динамика акций "Газпрома" опережала рынок в прошлом году. Резкое падение спроса на энергоносители из-за пандемии и избыток предложения газа на рынке, по мнению аналитиков ГК, обесценили эти факторы в текущем году, поскольку обещают падение итоговых операционных и финансовых показателей. "Заполненные сверх нормы европейские ПХГ, теплая зима и избыток предложения СПГ оказывали давление на цену газа на рынке спот, - отмечает аналитик "ФИНАМа" Алексей Калачев. - Снижение энергопотребления из-за карантина и обвал нефтяных котировок приведут к снижению спроса и цен и по долгосрочным контрактам в 2020 году. В нынешнем году руководство "Газпрома" ожидает дальнейшего снижения объемов экспорта, а также падения средней цены реализации до $133 за 1 тыс. куб. м.". По мнению эксперта, одним из факторов риска при оценке "Газпрома" остается его монопольное положение экспортера российского газа, что противоречит Газовой директиве ЕС и вызывает противодействие на основном для него европейском газовом рынке. "Мы пересматриваем цели, исходя из новых прогнозов, и оставляем рекомендацию "Держать" по обыкновенным акциям ПАО "Газпром"", - подчеркивает А. Калачев. ПАО "Газпром" - глобальная энергетическая компания с крупнейшей в мире газотранспортной системой. На нее приходится 16% запасов и около 11% мировой добычи природного газа. В России "Газпром" контролирует 68% добычи, половину переработки и 100% экспорта газа. В конце 2019 года "Газпром" изменил дивидендную политику: по итогам прошлого года на дивиденды пойдет не менее 30% скорректированной прибыли, по итогам 2020 года - не менее 40%, по итогам 2021 и далее - не менее 50%, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".
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Компании упоминаемые в новости: Citigroup Inc
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