ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Газпрома", отмечая, что одним из факторов риска при оценке "Газпрома" остается его монопольное положение экспортера российского газа, что противоречит Газовой директиве ЕС и вызывает противодействие на основном для него европейском газовом рынке, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании.

Благодаря изменению дивидендной политики и окончанию двух из трех больших строек динамика акций "Газпрома" опережала рынок в прошлом году. Резкое падение спроса на энергоносители из-за пандемии и избыток предложения газа на рынке, по мнению аналитиков ГК, обесценили эти факторы в текущем году, поскольку обещают падение итоговых операционных и финансовых показателей.

"Заполненные сверх нормы европейские ПХГ, теплая зима и избыток предложения СПГ оказывали давление на цену газа на рынке спот, - отмечает аналитик "ФИНАМа" Алексей Калачев. - Снижение энергопотребления из-за карантина и обвал нефтяных котировок приведут к снижению спроса и цен и по долгосрочным контрактам в 2020 году. В нынешнем году руководство "Газпрома" ожидает дальнейшего снижения объемов экспорта, а также падения средней цены реализации до $133 за 1 тыс. куб. м.".

По мнению эксперта, одним из факторов риска при оценке "Газпрома" остается его монопольное положение экспортера российского газа, что противоречит Газовой директиве ЕС и вызывает противодействие на основном для него европейском газовом рынке. "Мы пересматриваем цели, исходя из новых прогнозов, и оставляем рекомендацию "Держать" по обыкновенным акциям ПАО "Газпром"", - подчеркивает А. Калачев.

ПАО "Газпром" - глобальная энергетическая компания с крупнейшей в мире газотранспортной системой. На нее приходится 16% запасов и около 11% мировой добычи природного газа. В России "Газпром" контролирует 68% добычи, половину переработки и 100% экспорта газа. В конце 2019 года "Газпром" изменил дивидендную политику: по итогам прошлого года на дивиденды пойдет не менее 30% скорректированной прибыли, по итогам 2020 года - не менее 40%, по итогам 2021 и далее - не менее 50%, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".