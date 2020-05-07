Явные поводы для резких движений рубля в рамках текущей сокращенной недели фактически отсутствуют - "Нордеа банк"

Явные поводы для резких движений на российском валютном рынке в рамках текущей сокращенной недели фактически отсутствуют, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Утром четверга рубль находился вблизи отметки 74 в паре с долларом и 80 в паре с евро, констатируют аналитики банка. Внешний фон остается относительно стабильным: фьючерсы на индекс S&P500 находятся в "зеленой зоне", а цены на нефть стабилизировались вблизи 30 долл./барр.

В начале следующей недели станет понятно, насколько сократились ежедневные продажи валюты Банком России на фоне возвращения цен на нефть марки Urals выше 25 долл./барр.

Явные поводы для резких движений на российском валютном рынке в рамках текущей сокращенной недели фактически отсутствуют, считают специалисты "Нордеа банка".

Росстат в четверг опубликует данные по инфляции по итогам апреля. "Ожидаемое нами ускорение темпов роста цен с 2,5% г/г по итогам марта до 3,1% по итогам апреля происходит в рамках траектории, заложенной в прогноз Банка России, поэтому ускорение инфляции в годовом выражении не противоречит намерениям регулятора продолжать снижать ключевую ставку. Деловая активность в России остается в ситуации глубокого спада. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в России по итогам апреля опустился до отметки 12,2 пункта (уровень в 50 пунктов разделяет ситуацию роста от ситуации спада), что сопоставимо с уровнями, фиксируемыми в европейских странах", - отмечают аналитики банка.