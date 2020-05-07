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07 мая 2020 года 11:40

Рынок акций РФ утром подрос вместе с фондовой Европой, подъем сдерживает проседающая нефть

Москва. 7 мая. Рынок акций РФ утром в четверг подрос вслед за фондовой Европой и фьючерсами в США, подъем сдерживается проседающей нефтью после ралли в начале мая.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2638,5 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1122,78 пункта (+1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 0,9%.

Доллар просел до 74,07 рубля (-0,51 рубля).

Индекс PMI сферы услуг России в апреле 2020 года рухнул до 12,2 пункта с 37,1 пункта в марте, свидетельствуют данные исследования IHS Markit (SPB: INFO). Как сообщается в обзоре, падение индекса PMI сферы услуг РФ в апреле оказалось самым резким за всю историю настоящего исследования, которое стартовало в октябре 2001 года.

Подорожали рублевые акции "Мосбиржи" (+0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%).

Просели бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,4% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,1%).

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, "бычий" настрой рынка акций сдерживает снижение нефти - цены остаются низкими, даже несмотря на ралли с начала мая. Удивление вызывают попытки роста акций нефтяных компаний в условиях неизбежного сокращения прибылей этого сектора в разы. Тем не менее, особого желания продавать пока не видно, инвесторы продолжают искать новые идеи. Лучше рынка обещают стать акции "Норникеля" на фоне повышения мировых цен на его основную продукцию - никель, палладий и платину. Может продолжиться и слабый рост в бумагах золотодобытчиков, прежде всего в "Полюсе", отмечает аналитик.

В США накануне вышла позитивная статистика от Минэнерго США, но рынок на нее не отреагировал даже кратковременным ростом. Это дает намеки на то, что потенциал нефтяных "быков" иссякает. Если котировки нефти Brent и дальше пойдут вниз к уровню поддержки $27 за баррель, то под давлением окажутся бумаги нефтегаза, которые потащат за собой вниз и индекс МосБиржи, считает Антонов.

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, текущая неделя проходит под флагом боковой коррекции индекса МосБиржи.

На графике нефти Brent есть техническое сопротивление $32 за баррель, и инвесторы бояться отката нефти на техническую поддержку $27 или $25. Для нефти наиболее вероятный сценарий на ближайшие дни - консолидация в диапазоне $27-32 за баррель. Данные Минэнерго США показали меньший, чем ожидалось, рост запасов сырой нефти за последнюю неделю, поэтому новая волна снижения нефти пока маловероятна. С другой стороны, запасы нефти в хранилище Кушинга сейчас находятся на 3-летних максимумах. Вероятно, поединок между "нефтебыками" и "нефтемедведями" закончится тем, что на этой неделе соперники "войдут в клинч".

Добыча нефти в США уже снизилась почти на 1 млн баррелей в день (с пика в марте). Например, сланцевая нефтяная компания Parsley Energy полностью прекратила новое бурение. Страны ОПЕК Персидского залива, включая Кувейт, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, информировали своих клиентов о сокращении экспорта. Ирак, Нигерия, Ангола или не сокращают добычу, или сокращают ее недостаточно. Пока прошло слишком мало времени с момента вступления в силу соглашения ОПЕК+, чтобы оценить его эффективность. Аналитики Goldman Sachs считают, что фундаментальная картина на рынке нефти постепенно начинает улучшаться, отмечает аналитик.

Инвесторов сдерживают от агрессивной покупки акций несколько факторов: опасения нового обвала нефтяных цен, новый виток напряженности между США и Китаем, а также больший, чем ожидалось, ущерб мировой экономике от коронавируса. Высказывания Трампа также могут кардинально изменить рыночную ситуацию. Недавно он поставил под сомнение торговую сделку с Китаем, и это высказывание нанесло ущерб котировкам акций. Принудительное закрытие бизнеса в ответ на вспышку коронавируса привело к разрушению экономики США, хотя всего лишь два месяца назад ситуация с безработицей была сверхблагополучной. Кто-то должен ответить за экономическую катастрофу в США, и ясно, что перед ноябрьскими выборами Трамп всю ответственность переложит на Китай. Поэтому напряженность межу США и Китаем будет сохраняться.

Индекс МосБиржи находится в широком диапазоне 2470-2713 пунктов. Выход из этого диапазона вероятен в случае выхода нефтяных цен в ту или иную сторону из диапазона $25-32 за баррель Brent. Предпосылки для сильного движения пока не созрели. Но при этом есть сильные акции, которые можно покупать "при любой погоде": "Мосбиржа", "Полюс", Polymetal (MOEX: POLY), считает Верников.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, причины отката нефти лежат вдали от американских запасов, статистика по которым оказалась вполне "бычьей". Более того, добыча в США упала за неделю на 200 тыс. баррелей, до 11,9 млн б/с.

В Китае обсуждают возможность перехода от конкретных параметров роста ВВП к диапазонной свободе. В США настаивают на том, что Китай виноват в глобальной пандемии - как автор вируса или как плохой менеджер чрезвычайной ситуации. Соответственно, не успела мировая экономика оправиться от торговых войн и COVID-19, как уже предлагается тема еще более жесткого торгово-политического противостояния США и КНР. Естественно, что такие перспективы могут легко компенсировать осторожный оптимизм по поводу послабления карантинных мер в Европе и США. С другой стороны, апрельская статистика не оставляет сомнений, что текущий экономический провал еще долго будет оказывать своё негативное влияние.

Некоторые рассматривают потерю 20,2 млн рабочих мест в США на прошлой неделе в качестве нижней точки кризиса. Глава ФРБ Сент-Луиса Баллард полагает, что пятничный отчет Минтруда США будет худшим за всю историю, отмечает Кочетков.

В США индексы в среду показали смешанную динамику, ралли акций технологических компаний оказало поддержку Nasdaq Composite (+0,5%).

Статистика ADP Research Institute, публикуемая совместно с Moody's Analytics, показала, что число рабочих мест в частном секторе экономики США в апреле сократилось на 20,236 млн при прогнозах снижения на 20,05 млн.

Отчет ADP, как и данные министерства труда США о занятости, которые будут опубликованы позднее на этой неделе, учитывает лишь первые две недели апреля, в связи с чем, не отражает в полной мере масштаб кризиса в сфере занятости.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что кризисная ситуация в связи с распространением коронавируса оказалась для США хуже, чем атака на Перл-Харбор и теракты 11 сентября, сообщают американские СМИ.

США остаются лидером среди стран по числу заболевших коронавирусом, а также летальным исходам. За время пандемии в США зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения, свыше 70 тыс. человек скончались.

Тем временем, десятки американских штатов начали смягчать введенные ранее ограничения. В частности, в штате Флорида ранее открылись рестораны и розничные магазины, в Калифорнии разрешили возобновить работу предприятиям. В Техасе еще на прошлой неделе начали ослаблять ограничения на экономическую деятельность.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, однако, считает ошибочным решение руководства ряда штатов возобновить экономическую деятельность. Нью-Йорк остается самым пострадавшим американским штатом в результате пандемии. С начала вспышки вследствие заражения коронавирусом там скончалось более 25 тыс. человек.

В Азии в четверг динамика индексов также была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), но растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,4-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 1,1%).

США разочарованы нынешними отношениями с Китаем, заявила пресс-секретарь Кейли Макэнани на брифинге в Белом доме. По ее словам, в частности, президент США Дональд Трамп разочарован тем, как в ситуации с коронавирусом "некоторые решения Китая поставили под угрозу жизни американцев". При этом она не стала комментировать торговые отношения двух стран, отметив, что Трамп был доволен тем, что сторонам удалось в прошлом году подписать первую фазу соглашения.

Ранее Трамп заявил, что "Китай сделает все что угодно, что в его силах", чтобы он проиграл эти выборы. Трамп полагает, что Китай предпочел бы видеть на посту президента США его конкурента Джо Байдена, который мог бы ослабить давление на Пекин в области торговли.

Нефть утром в четверг продолжает снимать локальную перекупленность; цена Brent находится на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $29,29 за баррель (-1,5% и -4% накануне), июньская цена WTI - $23,71 за баррель (-1,2% и -2,3% в среду).

Вышедшие в среду данные Минэнерго США о запасах сырья оказались оптимистичными для рынка нефти, однако позитивной реакции в перегретых ценах не последовало. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,59 млн баррелей при прогнозах роста на 7,1-8,8 млн баррелей, резервы бензина сократились на 3,16 млн баррелей при ожидавшемся увеличении на 1 млн баррелей; запасы дистиллятов выросли на 9,52 млн баррелей при прогнозах роста на 3-3,5 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе выросли на 2,07 млн баррелей при прогнозах роста на 2,85 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "РБК" (+25%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+8,6%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+6,1%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+1,6%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+1,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (-7,2% и -12,6% "префы"), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-3,9% и -5,9% "префы"), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,724 млрд рублей (из них 1,487 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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