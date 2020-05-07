Аналитики Газпромбанка сохраняют свой позитивный взгляд на акции Х5

Аналитики Газпромбанка считают, что акции Х5 Retail Group относятся к высококачественным историям и сохраняют свой позитивный взгляд на бумаги ретейлера, сообщается в обзоре банка.

"Х5 Retail, пожалуй, самая технологически продвинутая компания российского розничного рынка. Инвестиции в онлайн-платформы, сделанные в свое время, наконец приносят результаты. С момента начала эпидемического кризиса компания смогла переориентировать свои капитальные расходы на расширение мощностей своего онлайн-сегмента. И хотя доля этого сегмента незначительна в общем обороте компании, его успешное развитие, на наш взгляд, хорошо показывает высокое качество инвестиционного кейса компании", - отмечает аналитик Марат Ибрагимов.

Акции Х5, безусловно, относятся к высококачественным историям, которые могут выиграть в текущих условиях и показать отличный рост как по выручке, так и по рентабельности, считает М. Ибрагимов. "Мы сохраняем свой позитивный взгляд на бумаги ретейлера", - указывает он.

Х5 сообщила о рекордном росте продаж своего онлайн-магазина, отмечают в Газпромбанке.

Онлайн-продажи через платформы Perekrestok.ru и "Доставка.Пятёрочка" составили 1,7 млрд руб. (с учетом НДС) в апреле, увеличившись в 4,7 раза г/г.

В структуре оборота Х5 продажи через онлайн-каналы в апреле составили 2% от суммарных продаж компании в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, регионах, где доступна услуга онлайн-заказа и доставки товаров.

К концу апреля Х5 обрабатывала более 23 тыс. заказов в день.