Утренние прогнозы: возможен небольшой рост

В четверг утром аналитики не исключают возможного позитивного старта фондовых торгов, но поводов для сильного движения сейчас нет.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В четверг с утра ситуация немного улучшается. Так, американские фьючерсы прибавляют 0,5-0,6%, нефть стоит чуть дешевле 30 долларов за баррель. Поэтому ждем открытия российского рынка акций небольшим ростом. В дальнейшем день пройдет спокойно, пока поводов для сильного движения не видно".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 2640-2650 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2630, 2620 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2660, 2680 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет некоторое утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "В сложившихся обстоятельствах ожидает консолидации российского рынка на открытии торгов четверга. На противоречивом внешнем фоне индекс Мосбиржи удержит позиции в середине диапазона 2600-2650 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Нефть пытается расти на фоне восстановления китайского импорта. Индексы Азии демонстрируют разнонаправленную динамику. Доллару вспомнили его масштабный долг, а иена вновь слабеет. Всё это указывает на нейтральное открытие торгов или даже на вероятный слабый рост".