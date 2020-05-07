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07 мая 2020 года 09:40

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 7 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду. Инвесторы продолжают анализировать сильно различающиеся между собой статистические данные и корпоративную отчетность в попытке определить, как будет выглядеть экономика в ближайшие месяцы. После умеренного подъема при открытии индексы США большую часть сессии колебались между незначительным ростом и снижением. Падение S&P 500 и Dow ускорилось ближе к концу дня. Вместе с тем продолжившееся ралли акций технологических компаний оказало поддержку индексу Nasdaq Composite.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в апреле 2020 года сократилось на 20 млн 236 тыс., свидетельствует отчет ADP Research Institute. Приостановка операций бизнесом в результате ограничений, введенных правительством США с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции, привела к самому тяжелому кризису на американском рынке труда почти за сто лет, отмечают в ADP. В марте, согласно пересмотренным данным ADP, частный сектор США потерял 149 тыс. рабочих мест. Отчет ADP, как и данные министерства труда США о занятости, которые будут опубликованы позднее на этой неделе, учитывает лишь первые две недели апреля, в связи с чем, не отражает в полной мере масштаб кризиса в сфере занятости.

Министерство труда США обнародует апрельские данные о безработице 8 мая в 15:30 МСК. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют сокращение числа рабочих мест в американской экономике на 22 млн в прошлом месяце. Для сравнения: в марте экономика США потеряла 701 тыс. рабочих мест. Безработица в Штатах выросла в апреле до 15% с мартовских 4,4%, прогнозируют аналитики. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что кризисная ситуация в связи с распространением коронавируса оказалась для США хуже, чем атака на Перл-Харбор и теракты 11 сентября, сообщают американские СМИ.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленные изменения. Негативом для рынка является как снижение американских фондовых индексов Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 по итогам торгов в среду, так и обеспокоенность политическими вопросами. США разочарованы нынешними отношениями с Китаем, заявила пресс-секретарь Кейли Макэнани на брифинге в Белом доме. "Прямо сейчас это - отношения, вызывающие фрустрацию и разочарование", - сказала она, отвечая на вопрос об отношениях США и КНР. По ее словам, в частности, президент США Дональд Трамп разочарован тем, как в ситуации с коронавирусом "некоторые решения Китая поставили под угрозу жизни американцев".

На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК уменьшился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%. Вместе с тем японский индекс Nikkei 225 вырос в четверг на 0,23% (японские биржи возобновили торги после "золотой недели"). Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК поднялся на 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в четверг снизился на 0,5%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в четверг утром после заметного падения накануне. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $29,56 за баррель, что на 0,54% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду июльские фьючерсы подешевели на 4%, до $29,72 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизился в цене на 0,96% - до $23,76 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $23,99 за баррель, опустившись на 2,3%.

Минэнерго США сообщило накануне, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 мая, увеличились на 4,59 млн баррелей. Резервы бензина в Штатах за неделю снизились на 3,16 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 9,52 млн баррелей. Аналитики S&P Global Platts ожидали увеличения запасов нефти на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 3,5 млн баррелей. Они также прогнозировали снижение запасов бензина на 400 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 3,743 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,498 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 мая снизился на 0,12% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,67 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,1%, опустившись до 679,56 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД-001P-05R" (-1,69%), "Газпромбанк-001Р-14Р" (-1,19%) и "Роснефть-002Р-05" (-0,87%), а в лидерах роста - облигации "ЕвроХим-001P-03" (+0,69%), "РЖД-001P-16R" (+0,55%) и "РЖД-001P-17R" (+0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 18,34% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-IMOEX-asn_PRT-4Y-001Р-246R номинальным объемом 3 млрд рублей на 550,13 млн рублей и 26,12% бондов серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-252R номинальным объемом также 3 млрд рублей на почти 784 млн рублей. Оба выпуска начали размещаться 28 апреля. Выпуск ИОС-IMOEX-asn_PRT-4Y-001Р-246R гасится в апреле 2024 года, серия ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-252R - в мае 2025 года. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона в обоих случаях равна 0,01% годовых. По выпускам предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ПАО "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) 13 мая планирует провести сбор заявок инвесторов на 3-летние бонды серии П01-БО-01 объемом не менее 10 млрд рублей. Дата начала размещения и ориентир ставки 1-го купона будут объявлены позднее. Облигации размещаются в рамках программы П01-БО объемом 24,65 млрд рублей. У компании на данный момент нет облигаций в обращении.

АО "Росагролизинг" планирует в конце мая собирать заявки инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии 001P-01 объемом 5 млрд рубле. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Ставка будет зафиксирована на весь период обращения, оферта не предусмотрена. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Облигации будут размещены в рамках программы бондов компании серии 001Р объемом до 20 млрд рублей. Облигации в рамках программы будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения выпусков в рамках программы составит до 10 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

ОО "Трейд Менеджмент" установило ставку 6-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны по бумагам будут выплачиваться ежемесячно, ставки 1-48 определяются согласно ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого периода, плюс маржа 6,5%, при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Номинал облигаций - 10 тыс. рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с выплаты 21-го купона. Также эмитент установил возможность досрочного погашения в дату выплаты 24-го купона.

ООО "Фондовые стратегические инициативы" допустило техдефолт по выплате купона за 9-й купонный период на сумму около 2 млн рублей по облигациям 1-й серии из-за пандемии. В качестве причины указано следующее: "Технические сложности, вызванные действием мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)". Ранее эмитент перенес выплату 9-го купона на 6 мая с 6 апреля. Компания разместила 5-летний выпуск объемом 2 млрд рублей в октябре 2015 года. Ставка купона на весь срок установлена на уровне 1,5% годовых. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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