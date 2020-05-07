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07 мая 2020 года 09:30

Цены на нефть эталонных марок повышаются

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленные изменения. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в четверг.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду.

Инвесторы продолжают анализировать сильно различающиеся между собой статистические данные и корпоративную отчетность в попытке определить, как будет выглядеть экономика в ближайшие месяцы, отмечает The Wall Street Journal.

После умеренного подъема при открытии индексы США большую часть сессии колебались между незначительным ростом и снижением. Падение S&P 500 и Dow ускорилось ближе к концу дня. В то же время продолжившееся ралли акций технологических компаний оказало поддержку Nasdaq Composite.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в апреле 2020 года сократилось на 20 млн 236 тыс., свидетельствует отчет ADP Research Institute, публикуемый совместно с Moody's Analytics.

Приостановка операций бизнесом в результате ограничений, введенных правительством США с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19, привела к самому тяжелому кризису на американском рынке труда почти за сто лет, отмечают в ADP.

"Потери рынка труда беспрецедентны. Лишь в апреле сокращение числа рабочих мест было вдвое больше, чем за весь период Великой рецессии", - сообщил глава ADP Research Institute Аху Йилдирмаз.

В марте, согласно пересмотренным данным ADP, частный сектор США потерял 149 тыс. рабочих мест.

Отчет ADP, как и данные министерства труда США о занятости, которые будут опубликованы позднее на этой неделе, учитывает лишь первые две недели апреля, в связи с чем, не отражает в полной мере масштаб кризиса в сфере занятости.

Министерство труда США обнародует апрельские данные о безработице 8 мая в 15:30 МСК. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют сокращение числа рабочих мест в американской экономике на 22 млн в прошлом месяце. Для сравнения: в марте экономика США потеряла 701 тыс. рабочих мест.

Безработица в Штатах выросла в апреле до 15% с мартовских 4,4%, прогнозируют аналитики.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что кризисная ситуация в связи с распространением коронавируса оказалась для США хуже, чем атака на Перл-Харбор и теракты 11 сентября, сообщают американские СМИ.

"Мы пережили худшую атаку, которая когда-либо была в нашей стране. Это хуже, чем Перл-Харбор. Это хуже, чем (атака на - ИФ) Всемирный торговый центр (11 сентября 2001 года)", - сказал Трамп, говоря о ситуации с COVID-19.

США остаются лидером среди стран по числу заболевших коронавирусом, а также летальным исходам. За время пандемии в США зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения, свыше 70 тыс. человек скончались.

Десятки американских штатов начали смягчать введенные ранее ограничения. В частности, в штате Флорида ранее открылись рестораны и розничные магазины, в Калифорнии разрешили возобновить работу предприятиям. В Техасе еще на прошлой неделе начали ослаблять ограничения на экономическую деятельность.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, однако, считает ошибочным решение руководства ряда штатов возобновить экономическую деятельность.

"Есть штаты, которые возобновляют активность, тогда как в них по-прежнему растут данные (о заболевших и скончавшихся - ИФ). Я думаю, что это ошибка с их стороны", - сказал Куомо на пресс-конференции в среду, отметив, что подобные решения должны приниматься на основе фактической ситуации и данных.

Нью-Йорк остается самым пострадавшим американским штатом в результате пандемии штатом. С начала вспышки впоследствии заражения коронавирусом там скончалось более 25 тыс. человек.

Акции General Motors Co. (SPB: GM) (GM) подскочили почти на 3% по итогам торгов в среду. Результаты GM в первом квартале 2020 года серьезно пострадали из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, вынудившей компанию приостановить значительную часть производства. Тем не менее, как прибыль, так и выручка GM, превзошли прогнозы рынка.

Цена бумаг CVS Health Corp. (SPB: CVS) снизилась на 1,3%. Американская сеть аптек отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручке в первом квартале на фоне роста продаж лекарств в связи с пандемией коронавируса.

Бумаги Office Depot Inc. взлетели в цене на 15,1%. Прибыль поставщика товаров для офисов превзошла прогнозы в первом квартале.

Котировки акций Uber Technologies (SPB: UBER) Inc. опустились на 0,9%. Американская компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, сообщила о планах сократить 3,7 тыс. сотрудников отдела клиентской поддержки и специалистов по подбору кадров.

Акции United Airlines Holdings (SPB: UAL) подешевели на 5%. Американская холдинговая компания, являющаяся материнской компанией United Airlines, планирует сократить менеджеров и административный персонал как минимум на 30% начиная с октября.

Капитализация Walt Disney Co. (SPB: DIS) уменьшилась на 0,2%. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, снизила чистую прибыль во втором квартале 2020 финансового года на 91%, в том числе из-за прекращения работы тематических парков в связи с пандемией COVID-19.

Рыночная стоимость Beyond Meat (SPB: BYND) Inc. выросла на 26%. Американский производитель растительных заменителей мяса Beyond Meat отчитался о получении чистой прибыли по итогам первого квартала, в то время как аналитики прогнозировали убыток компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 218,45 пункта (0,91%) - до 23664,64 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 20,02 пункта (0,70%) и составил 2848,42 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 45,27 пункта (0,51%) - до 8854,39 пункта.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленные изменения.

Негативом для рынка является как снижение американских фондовых индексов Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 по итогам торгов в среду, так и обеспокоенность политическими вопросами, сообщает MarketWatch.

США разочарованы нынешними отношениями с Китаем, заявила пресс-секретарь Кейли Макэнани на брифинге в Белом доме. "Прямо сейчас это - отношения, вызывающие фрустрацию и разочарование", - сказала она, отвечая на вопрос об отношениях США и КНР.

По ее словам, в частности, президент США Дональд Трамп разочарован тем, как в ситуации с коронавирусом "некоторые решения Китая поставили под угрозу жизни американцев". При этом она не стала комментировать торговые отношения двух стран, отметив, что Трамп был доволен тем, что сторонам удалось в прошлом году подписать первую фазу соглашения.

Ранее Трамп заявил, что "Китай сделает все что угодно, что в его силах", чтобы он проиграл эти выборы. Трамп полагает, что Китай предпочел бы видеть на посту президента США его конкурента Джо Байдена, который мог бы ослабить давление на Пекин в области торговли.

Китайский экспорт в апреле неожиданно восстановился на фоне постепенного возобновления работы предприятий, в то время как темпы падения импорта сильно ускорились. Экспорт в долларовом выражении увеличился на 3,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достиг $200,28 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГСУ) КНР. Импорт рухнул на 14,2% - до $154,94 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 12,1% и второго - на 12,4%, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали падения соответственно на 18,8% и 15,8%. В марте экспорт уменьшился на 6,6%, импорт - на 1%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в апреле поднялся до 44,4 пункта по сравнению с 43 пункта в предыдущий месяц. Тем не менее, значение индикаторов остается ниже отметки в 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в данном секторе экономики.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК уменьшился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%.

Оператор гонконгской биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) снизил чистую прибыль в первом квартале на 13% из-за инвестиционных потерь. Котировки акций компании падают более чем на 3%.

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings снижается в ходе торгов в Гонконге на 0,2%, телекоммуникационной China Mobile - на 0,3%, нефтяной PetroChina - на 2,2%.

Индекс Nikkei 225 прибавляет всего несколько сотых процента. Японские биржи возобновили торги после "золотой недели".

Акции производителя электроники Sony дешевеют на 0,5%, трейдинговой компании Marubeni Corp. - на 8,3%, телекоммуникационной SoftBank Group - на 2,6% и автомобильной Toyota Motor - на 1,8%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК поднялся на 0,1%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,5%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics подешевели на 1,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 в четверг снизился на 0,5%.

Профицит внешней торговли страны в марте достиг рекордного показателя - 10,6 млрд австралийских долларов по сравнению с 3,87 млрд долларов в предыдущий месяц. Консенсус-прогноз составлял 6,8 млрд долларов.

Экспорт подскочил на 15% и достиг максимума за восемь месяцев, при этом импорт упал на 4% - до самой низкой отметки за 28 месяцев.

Бумаги крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP прибавляют в цене 1,7%, в то время как акции другого представителя отрасли Rio Tinto дешевеют на 0,6%.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в четверг после снижения накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 МСК составляет $29,89 за баррель, что на $0,17 (0,57%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду июльские фьючерсы подешевели на $1,25 (4%), до $29,72 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени вырос в цене на $0,2 (0,83%) - до $24,19 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $23,99 за баррель, опустившись на $0,57 (2,3%).

Минэнерго США сообщило накануне, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 мая, увеличились на 4,59 млн баррелей. Резервы бензина в Штатах за неделю снизились на 3,16 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 9,52 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts ожидали увеличения запасов нефти на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 3,5 млн баррелей. Они также прогнозировали снижение запасов бензина на 400 тыс. баррелей.

"Мы все еще надеемся, что цены на Brent смогут восстановиться до $38-39 за баррель к концу года", - пишут эксперты Commonwealth Bank of Australia.

Между тем они отмечают, что значительное восстановление цен, вероятно, произойдет только в середине года, поскольку в ближайшей перспективе существенный избыток запасов нефти сохранится.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 1 мая, выросли на 8,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 6,1 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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