Индекс PMI сферы услуг РФ в апреле поставил антирекорд, упав до 12,2 пункта - IHS Markit

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Индекс PMI сферы услуг России в апреле 2020 года рухнул до 12,2 пункта с 37,1 пункта в марте, свидетельствуют данные исследования IHS Markit (SPB: INFO).

Как сообщается в обзоре, падение индекса PMI сферы услуг РФ в апреле оказалось самым резким за всю историю настоящего исследования, которое стартовало в октябре 2001 года.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в апреле тоже обновил минимум и составил 13,9 пункта против 39,5 пункта в марте.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Снижение объема оказываемых услуг в апреле было во многом связано с падением спроса со стороны клиентов после ведения режима самоизоляции. Более того, некоторые компании также отметили, что самоизоляция и карантинные процедуры понизили их деловые возможности.

Резко упали в апреле и объемы новых заказов, при этом спад был максимальным в историческом контексте. Спрос от иностранных клиентов также значительно снизился. Новые экспортные заказы сокращались самыми быстрыми темпами с начала сбора данных по этому показателю (с сентября 2014 года) на фоне эскалации вспышки COVID-19 по всей Европе.

Снижение новых заказов привело к увеличению резервных мощностей на предприятиях российской сферы услуг в начале второго квартала. В результате компании сокращали занятость рекордными темпами. Избыточные мощности в значительной степени обусловлены падением клиентского спроса, более того, уровень незавершенных заказов падал исторически рекордными темпами за 18 с половиной лет.

"Что касается цен, то бремя расходов российских поставщиков услуг росло солидными темпами, которые стали вторыми максимальными с июля прошлого года. По сообщениям, это увеличение связано с расходами, вызванными переходом на домашний режим работы и решением логистических проблем во время вспышки COVID-19. Тем не менее, стремясь удержать клиентов и пытаясь привлечь новых клиентов, компании указали на возобновление снижения тарифов на услуги. Сокращение отпускных цен было самым быстрым с октября 2009 года", - говорится в исследовании.

Ожидания компаний в апреле относительно перспектив сферы услуг РФ в предстоящие 12 месяцев остались пессимистичными. Хотя степень уверенности немного повысилась с марта, она была второй минимальной в исторической серии.