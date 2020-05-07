Сохраняются неплохие предпосылки для возвращения к восходящему движению цен на нефть - ИК "Велес Капитал"

Наиболее активно торгуемые фьючерсы на нефть Brent и WTI утром в четверг перешли к снижению и теряют менее 1%, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Цены накануне отступили от краткосрочных сопротивлений $31,50 и $26,50 соответственно, несмотря на лучшие, чем ожидалось, данные по динамике запасов от Минэнерго США. Ближайшими поддержками для котировок выступают отметки $26,50 и $22. В целом на рынке сохраняются неплохие предпосылки для возвращения к восходящему движению как с фундаментальной, так и с технической точек зрения, считает Е. Кожухова. Нефтедобывающие страны начали ограничивать нефтедобычу, а темпы роста запасов в США пошли на спад.