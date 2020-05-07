Утром четверга ожидается стабилизация рубля по отношению к основным мировым валютам - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка на валютной секции "Московской биржи" в начале четверга ожидают стабилизации рубля по отношению к основным мировым валютам. Консолидация на рынке энергоносителей и разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не дадут поводов рублю для направленного движения.

"В результате пара доллар/рубль в начале торгов удержит позиции в районе 74,2-74,7 рубля. В ходе сессии рубль вновь может оказаться под давлением, чему, кроме внешних факторов в виде попыток дальнейшего отступления на рынке энергоносителей и слабого спроса на риск, выражающегося в ослаблении валют EM, также способствуют ожидания снижения объемов продаж валюты со стороны Центробанка", - указывает главный аналитик банка Богдан Зварич.