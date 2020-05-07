Промсвязьбанк ожидает консолидации российского рынка акций на открытии торгов четверга

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич в сложившихся обстоятельствах ожидает консолидации российского рынка акций на открытии торгов четверга. На противоречивом внешнем фоне индекс Мосбиржи удержит позиции в середине диапазона 2600-2650 пунктов, считает он.

"При этом в ходе торгов давление на российские акции может возобновиться, что приведет к попыткам отката под нижнюю границу данного коридора. В частности, этому могут поспособствовать как дальнейшее отступление на рынке энергоносителей, так и ухудшение настроений на мировых рынках", - пишет Б. Зварич.