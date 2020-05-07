Индекс Мосбиржи в четверг начнет торговую сессию с умеренного повышения - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в четверг начнет торговую сессию с умеренного повышения в пределах 0,3-0,7%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 2640-2650 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2630, 2620 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2660, 2680 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет некоторое утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников локальных торгов во второй половине четверга останется динамика нефтяных фьючерсов, отмечает В. Манжос. Косвенное влияние на ход торгов в России способна оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск).