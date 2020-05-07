Открытие российского рынка акций в четверг пройдет с небольшим ростом - "Алор Брокер"

Открытие российского рынка акций в четверг состоится с небольшим ростом, а в дальнейшем день пройдет спокойно, так как пока поводов для сильного движения не видно, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Российский рынок акций в среду не сумел удержаться в положительной зоне и на фоне снижения нефти и западных площадок потерял по итогам дня около 0,8%. "Возглавил снижение нефтяной сектор, что вполне логично, учитывая не только удешевление нефти, но и крайние низкие ее цены сейчас. Удивление вызывают лишь попытки роста "нефтянки" в условиях неизбежного сокращения прибылей компаний сектора в разы", - отмечает аналитик Алексей Антонов.

Однако, обращает внимание эксперт компании, особого желания продавать пока не видно. Инвесторы продолжают искать новые идеи.

"В четверг с утра ситуация немного улучшается. Так, американские фьючерсы прибавляют 0,5-0,6%, нефть стоит чуть дешевле 30 долларов за баррель. Поэтому ждем открытия российского рынка акций небольшим ростом. В дальнейшем день пройдет спокойно, пока поводов для сильного движения не видно", - указывает специалист "Алор Брокер".