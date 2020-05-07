Предпосылки для сильного движения на рынке акций пока не созрели - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Индекс Мосбиржи сейчас находится в широком диапазоне 2470-2713 пунктов. Выход из этого диапазона, по мнению директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, вероятен в случае движения нефтяных цен в ту или иную сторону из диапазона 25-32 доллара (Brent). Предпосылки для сильного движения пока не созрели, считает он, но при этом есть сильные акции, которые надо покупать при любой "погоде": Мосбиржа, Полюс, Polymetal. Есть акции не очень сильные но выигрывающие от низких цен на нефтепродукты и способные получит импульс поста после снятия "коронавирусных ограничений". Например, акции "Аэрофлота".

"Индекс Мосбиржи на дневных графиках пребывает в верхнем конверте Боллинджера и на мартовском повышательном тренде, следовательно, наш рынок нельзя назвать "медвежьим", - отмечает А. Верников.