Индекс PMI сферы услуг РФ в апреле поставил антирекорд, упав до 12,2 пункта - IHS Markit

Индекс PMI сферы услуг России в апреле 2020 года рухнул до 12,2 пункта с 37,1 пункта в марте, свидетельствуют данные исследования IHS Markit (SPB: INFO).

Как сообщается в обзоре, падение индекса PMI сферы услуг РФ в апреле оказалось самым резким за всю историю настоящего исследования, которое стартовало в октябре 2001 года.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в апреле тоже обновил минимум и составил 13,9 пункта против 39,5 пункта в марте.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.