Brent до лета будет торговаться в основном между $20 и $30 за баррель - ИК "Фридом Финанс"

Нефть скорректировалась после ралли, констатирует начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Запасы жидких углеводородов в США вновь выросли, хотя лишь на 4,5 млн баррелей. С начала года они увеличились более чем на 100 млн баррелей. "Риска переполнения хранилищ пока удается избежать, но без увеличения потребления профицит будет сдерживать цены. Полагаем, что до лета Brent предстоит торговаться в основном между $20 и $30 за баррель", - указывает специалист компании.