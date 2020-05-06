Рубль вечером несколько ускорил снижение к доллару и евро на фоне усилившей падение нефти

Москва. 6 мая. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду вечером, рубль несколько ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне усилившей падение нефти.

Курс доллара США составил 74,6 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 88 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,6 руб./EUR1, подорожав на 65,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 77,76 копейки - до 77,3 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного ускорил снижение к доллару и евро на вечерних торгах. Участники рынка закрывают "длинные" позиции по рублю после сильного роста в первые два дня недели, на которую пришлась часть праздничных нерабочих дней майских каникул. Несмотря на признаки увеличения спроса, участники рынка нефти также демонстрируют настрой на фиксацию прибыли после роста в предыдущие дни.

Цены на нефть изначально росли в среду, при этом, как отмечает Trading Economics, цена на WTI в ходе торгов достигала $25,7 за баррель, Brent - $31,7, что является максимумом для обоих контрактов за последние три недели. Оптимизму инвесторов способствовали новости об отмене в ряде стран ограничительных мер, введенных из-за вспышки коронавируса, слабые данные с американского рынка труда, напротив, усилили их нежелание рисковать.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в апреле 2020 года сократилось на 20 млн 236 тыс., свидетельствует отчет ADP Research Institute. В марте, согласно пересмотренным данным ADP, частный сектор США потерял 149 тыс. рабочих мест.

Приостановка операций бизнесом в результате ограничений, введенных правительством США с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19, привела к самому тяжелому кризису на американском рынке труда почти за сто лет, отмечают в ADP.

Министерство труда США обнародует апрельские данные о безработице 8 мая в 15:30 МСК. Ожидается, что сокращение рабочих мест в апреле достигло 22 млн, а рост безработицы - до 15% с мартовских 4,4%.

Президент США Дональд Трамп признал в интервью телеканалу ABC во вторник, что частичное возобновление работы предприятий, вопреки рекомендациям многих экспертов в области здравоохранения, неизбежно приведет к новым жертвам среди американского населения. Но, по его словам, получаемые в результате этого преимущества перевешивают потенциальные риски.

Власти Калифорнии разрешат некоторым магазинам, включая книжные, цветочные и магазины одежды, снова открыться уже в эту пятницу. Нью-Йорк планирует ослабить ограничения на работу производственных предприятий, строительных компаний и отдельных ритейлеров со следующей недели.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК упала на 6,13% - до $29,07 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизился на 5,37% - до $23,24 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 1 мая, увеличились на 4,59 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина в Штатах за неделю снизились на 3,16 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 9,52 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts ожидали увеличения запасов нефти на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 3,5 млн баррелей. Они также прогнозировали снижение запасов бензина на 400 тыс. баррелей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, новая неделя началась для большинства рынков умеренно позитивно на фоне постепенного смягчения карантинных мер в ряде стран. "В этих условиях котировки нефти постепенно восстанавливаются от экстремально низких уровней, поддержку им оказывает и старт реализации сделки ОПЕК++. Так, Россия уже отчиталась о сокращении добычи в период с 1 по 5 мая до ежесуточных 9,5 млн баррелей при цели в 8,5 млн баррелей, которые, по-видимому, будут достигнуты в ближайшие дни. Сегодня смесь Brent торгуется около $30 за баррель, и дальнейший возврат мировой экономики к нормальному функционированию позволит котировкам закрепиться на этих уровнях и продолжить рост", - отметил Кадулин.

При этом, по его словам, на майских праздниках дополнительным фактором давления на курс рубля стало отсутствие операций ЦБ РФ, однако, несмотря на это, рубль показал динамику лучше других валют развивающихся стран. "В ближайшие две недели из-за длинных выходных активность торгов на российском рынке будет пониженной, поэтому в дни дополнительных выходных дней в отсутствие поддержки со стороны ЦБ курс может нервно отреагировать в случае появления негативных новостей на западных рынках. Более того, снижение объема операций на валютном рынке при превышении отметки в $25 за баррель российской нефти Urals сглаживает позитивный эффект для рубля. Поэтому, вероятнее всего, курс останется вблизи 74-75 руб./$1 в ближайшие дни", - полагает аналитик.

"В среду рубль начал торги с укрепления, однако уже к концу первого получаса торгов растерял все свое преимущество из-за резкого укрепления индекса доллара на глобальных рынках. Доллар демонстрировал рост ко всем шести валютам корзины индекса, кроме того, в минусе к доллару США торговались почти все валюты развивающихся рынках. Впрочем, в целом основные фондовые индикаторы свидетельствуют о сохранении относительно благоприятного настроения глобальных инвесторов, связанного с надеждами на постепенное сокращение ограничительных мер и восстановление темпов роста мировой экономики. Хотя аппетит к риску по-прежнему портят опасения нового противостояния США и Китая из-за обвинений в пандемии", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ЦБ РФ 29 апреля продал валюту на 20,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. 28 и 27 апреля объем продажи валюты составлял по 20,4 млрд рублей.

Банк России 6 мая провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 614 млрд рублей (при лимите 670 млрд рублей и спросе 614 млрд рублей) в среднем по ставке 5,4% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 28 апреля, банки разместили 410 млрд рублей (при лимите 410 млрд рублей и спросе 663,1 млрд рублей) в среднем по ставке 5,38% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ в среду провел аукцион репо "тонкой настройки" сроком на шесть дней. В ходе аукциона банки привлекли 779 млрд 845 млн рублей при спросе 779 млрд 845 млн рублей и лимите 1 трлн рублей. Средневзвешенная ставка составила 5,5126% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 7 мая на 1,2456 рубля, до 73,9719 руб./$1, и поднял курс евро на 94,09 копейки, до 80,0598 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в среду на 1,4181 рубля по отношению к прошлому четвергу, 30 апреля, на который пришелся последний торговый день данным контрактом перед праздничными майскими выходными, и составил 74,3699 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды поднялся на 38,67 копейки по отношению ко вторнику и составил 74,3887 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 471,702 млн, из которых $1 млрд 117,833 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 353,869 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос по отношению к прошлому четвергу на 93,95 копейки, до 80,1468 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился по отношению к прошлой сессии во вторник, 5 мая, на 9,74 копейки и составил 80,4634 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR624,598 млн, из которых EUR211,281 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR413,317 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов уменьшились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем, пришедшимся на прошлый четверг. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,03% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 13 б.п. - до 5,81% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 5,92% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 1 б.п. - до 6,06% и 6,13% годовых соответственно.

"На локальном рынке ЦБ в среду вновь провел аукцион РЕПО "тонкой настройки". Помня итоги предыдущего аукциона 30 апреля (когда спрос участников составил 962,1 млрд рублей при лимите ЦБ в 500 млрд рублей), регулятор увеличил лимит на сегодняшнем аукционе до 1 трлн рублей. Повышенный спрос банков на ликвидность сохранился, однако снизился по сравнению с 30 апреля: банки привлекли сегодня 780 млрд рублей. Также Банк России провел традиционный недельный депозитный аукцион, лимит на котором составил 670 млрд рублей. Неделей ранее ЦБ подстраховался перед праздниками и сократил лимит на депозитном аукционе до 410 млрд рублей, хотя объем предложения со стороны участников аукциона в итоге превысил указанную сумму. Сегодня банки нарастили объем размещения на депозитах в ЦБ, хотя предложение не дотянуло до размера лимита регулятора, составив 614 млрд рублей. Также в среду ЦБ проводил аукцион по размещению ОБР, который не состоялся из-за отсутствия заявок", - отметил Кравченко.