Рынок акций РФ просел вслед за развернувшейся вниз нефтью после ралли, выросли "префы" Россетей

Москва. 6 мая. Рынок акций РФ к закрытию торгов в среду снизился вслед за развернувшейся вниз нефтью после ралли, подогретого ранее ожиданиями постепенного сокращения предложения и восстановления спроса благодаря ослаблению карантинных ограничений во многих странах мира; лидерами роста выступили "префы" "Россетей" на новостях о рекордных дивидендах.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2632,1 пункта (-0,8%, днем индекс поднимался к 2675 пунктам), индекс РТС - 1111,43 пункта (-1,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,1%.

Доллар вырос до 74,6 рубля (+1,14 рубля).

Режим самоизоляции в Москве после снятия части ограничений с 12 мая не ослабнет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы в среду.

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%).

Подорожали рублевые акции "Мосбиржи" (+1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%), "Россетей" (+0,2%, до 1,29 рубля; +11,4% "префы", до 1,9 рубля).

Совет директоров ПАО "Россети" рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить выплату финальных дивидендов за 2019 год в объеме 18 млрд руб.; выплата на обыкновенную акцию может составить 0,0885 руб., на привилегированную - 0,1893 руб. Всего, с учетом уже направленных акционерам 5 млрд руб. промежуточных дивидендов за I квартал, объем выплат за 2019 год может достигнуть 23 млрд руб. Отсечка реестра акционеров - 11 июня 2020 года.

"Дивиденды за 2019 год почти в четыре раза превышают объемы дивидендных выплат за всю историю компании. Менеджмент продолжит работу над увеличением акционерной доходности, с максимальной эффективностью решая задачи, стоящие перед холдингом, с учетом интересов всех стейкхолдеров группы", - приводятся в сообщении компании слова ее гендиректора Павла Ливинского.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций днем пытался расти благодаря дивидендным историям и бумагам экспортеров. Совет директоров "Россетей" рекомендовал акционерам одобрить выплату рекордных дивидендов, совет директоров "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,0947 руб. на обыкновенную и 13,6226 руб. на привилегированную акцию. Дивидендный фактор также мог поддержать акции Сбербанка. С динамикой акций розничных сетей все достаточно печально, так как в текущем году ожидается существенное падение доходов населения. Акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%) были под давлением из-за неопределенности возобновления полетов. Если в Европе уже строятся планы по возобновлению авиасообщений, то для России эти маршруты могут быть закрыты более долгое время из-за сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Слабость рубля во многом связана с раскладом сил на глобальном рынке. Кроме того, что доллар усиливает свои позиции, также наблюдается укрепление иены. Традиционно подобную динамику рынка принято ассоциировать с низкими аппетитами к риску. Соответственно, после бурного укрепления накануне рубль накрыла волна фиксации прибыли. Кроме того, Минфин РФ выступил против схемы покупки ОФЗ госбанками при условиях продления сроков РЕПО.

В Marathon Petroleum (SPB: MPC) утверждают, что "дно" спроса на бензин в США было достигнуто еще 6 апреля. После этого потребление бензина начало постепенно восстанавливаться. Динамика запасов бензина в США подтверждает это утверждение. Одним из главных вопросов остается добыча в США. В российском Минэнерго полагают, что производство в США и Канаде упадет в совокупности на 2,8-4,0 млн б/с.

Президент США Дональд Трамп настаивает на открытии экономики. Он признает риски потери от COVID-19, но полагает, что экономика вновь должна начать работать. Российский рынок к вечеру растерял свой рост на фоне слабой статистики по США. Нефть также ушла в "минус", так как потери Штатами 20,2 млн рабочих мест в апреле - это прямые потери потребления, считает Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, давление на российские акции оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь ушел ниже $30 за баррель, и негативная динамика европейских площадок. Аутсайдерами торгов выступили акции "Сургутнефтегаза" и "ЛУКОЙЛа". В рамках последних недель "быкам" удалось вплотную подойти к сопротивлению, расположенному на уровне 2700 пунктов по индексу МосБиржи, и протестировать его в первой декаде апреля. Однако для преодоления этого уровня сил не хватило. Подъем индекса МосБиржи выше сопротивления может стать сигналом к отмене нисходящего сценария, первой целью которого выступают минимумы года. Пока же можно говорить, что текущая восходящая тенденция укладывается в рамки коррекции после волны снижения, начатой в феврале, а риски возобновления полноценного снижения велики, считает аналитик.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) также полагают, что позитива рынкам на неделе добавили сообщения о постепенном смягчении карантинных режимов во всем мире - это касается как крупнейших европейских стран, в числе которых Италия и Германия, так и США, где к послаблениям перешли некоторые штаты. Несмотря на то, что реализация первых шагов проводится аккуратно и пока не позволяет экономике полностью функционировать в привычном режиме, рынки получили очень хороший сигнал о готовности властей к плавному возврату в нормальное русло.

Фактором давления на рынки стал вернувшийся политический конфликт США и Китая после того, как президент США Трамп заявил о вине Китая в пандемии в связи с замалчиванием масштабов распространения коронавируса и его опасности на первых этапах. Это стало поводом для начала проработки новых санкционных мер в отношении Китая, среди которых новые пошлины на товары Поднебесной, введение которых будет фактическим возобновлением торговых войн, которые были основным негативным фактором 2019 года.

Поводом для роста нефти с начала мая стало постепенное ослабление карантинных ограничений, что в перспективе выльется в увеличение спроса, а также стартовавшая сделка ОПЕК++ по ограничению добычи. Россия уже отчиталась о сокращении добычи в период с 1 по 5 мая до 9,5 млн б/с при цели в 8,5 млн б/с, которые, по-видимому, будут достигнуты в ближайшие дни. Дальнейший возврат мировой экономики к нормальному функционированию позволит котировкам Brent попытаться закрепиться выше $30 за баррель, считают эксперты банка "Санкт-Петербург".

В Азии в среду преобладал рост индексов (биржи Японии закрыты в связи с празднованием "золотой недели", китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), однако ухудшились настроения в Европе (индекс FTSE сократил прирост до 0,1%, DAX и CAC 40 просели на 1,1-1,2%), ушла в "минус" Америка (индекс S&P 500 теряет 0,1%).

В США в среду вышла статистика ADP Research Institute, публикуемая совместно с Moody's Analytics: число рабочих мест в частном секторе экономики США в апреле сократилось на 20,236 млн при прогнозах снижения на 20,05 млн.

Отчет ADP, как и данные министерства труда США о занятости, которые будут опубликованы 8 мая, учитывает лишь первые две недели апреля, в связи с чем не отражает в полной мере масштаб кризиса в сфере занятости.

Вышедшие в среду данные Минэнерго США о запасах сырья оказались оптимистичными для рынка нефти, однако позитивной реакции в перегретых ценах не последовало. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,59 млн баррелей при прогнозах роста на 7,1-8,8 млн баррелей, резервы бензина сократились на 3,16 млн баррелей при ожидавшемся увеличении на 1 млн баррелей; запасы дистиллятов выросли на 9,52 млн баррелей при прогнозах роста на 3-3,5 млн баррелей.

Поддержку нефтяному рынку ранее оказывали сообщения о замедлении темпов заполнения нефтехранилищ. Компания Genscape сообщила о росте запасов нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на 1,8 млн баррелей. По официальным данным Минэнерго США, запасы в Кушинге на прошлой неделе выросли на 2,07 млн баррелей при прогнозах роста на 2,85 млн баррелей.

Цена Brent к 18:50 МСК опустилась на $1,4 ниже уровня суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $29,06 за баррель (-6,2% и +13,9% во вторник), июньская цена WTI - $23,2 за баррель (-5,5% и +20,5% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-6,8%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-6,8%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-3,3%).

Просели акции "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-0,8%). Чистая прибыль "ТГК-1" по РСБУ упала в I квартале на 30%- до 4,093 млрд руб. Выручка компании снизилась на 10,3% - до 26,638 млрд руб.

Выросли бумаги ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+40,5% и +39,2% "префы"), "МГТС" (MOEX: MGTS) (+6,6%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+6,1%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+5%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+3,1%).

Подросли акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+2,8%) после выхода отчета за 2019 год по МСФО: чистая прибыль за год составила 3,1 млрд руб. против убытка в 9,8 млрд руб. годом ранее.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,298 млрд рублей (из них 9,707 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).