Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро на фоне перешедшей к снижению нефти

Москва. 6 мая. Доллар и евро развернулись вверх после утреннего снижения и заметно укрепляются на "Московской бирже" в среду днем, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне перешедшей к снижению нефти.

Курс доллара США составил 74,43 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 68 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,45 руб./EUR1, подорожав на 50,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 60,01 копейки - до 77,14 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 7 мая на 1,2456 рубля, до 73,9719 руб./$1, и поднял курс евро на 94,09 копейки, до 80,0598 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после умеренного повышения на старте торгов рубль развернулся вниз и активно дешевеет к доллару и евро. Участники рынка закрывают "длинные" позиции по рублю после сильного роста в первые два дня недели, на которую пришлась часть праздных нерабочих дней майских каникул. Участники рынка нефти также демонстрируют настрой на фиксацию прибыли после роста в предыдущие дни.

В частности, нефть WTI дорожала в течение пяти дней подряд на фоне оптимизма в связи с отменой в ряде стран ограничительных мер, введенных из-за вспышки коронавируса.

Поддержку рынку также оказывали сообщения о замедлении темпов заполнения нефтехранилищ. Компания Genscape сообщила о росте запасов нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на 1,8 млн баррелей. Если официальные данные покажут аналогичное значение, это будет наименьший прирост с середины марта, пишет Bloomberg.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК снизилась на 0,48% - до $30,82 за баррель. Накануне котировки выросли на 13,9%, до $30,97 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшился на 1,51% - до $24,19 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта поднялась на 20,5%, до $24,56 за баррель.

В среду трейдеры ожидают публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов на прошлой неделе. Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 1 мая, выросли на 8,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 6,1 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 3,5 млн баррелей. Они также прогнозируют снижение запасов бензина на 400 тыс. баррелей.

"Цены на нефть выглядят несколько перегретыми. Учитывая, что сегодня в фокусе внимания данные по рынку труда в США от ADP по итогам апреля, ожидаемые разочаровывающими (согласно консенсусу "Рейтер", число рабочих мест в частном секторе сократится на 20 млн), а также слабость евро, мы ждем некоторого охлаждения рынка нефти, с переходом котировок Brent к проторговке зоны $30-32 за баррель. Также в конце дня на котировки может оказать влияние и публикация недельных данных по рынку энергоносителей в США: согласно консенсусу "Рейтер", запасы сырой нефти вырастут еще на 7,8 млн баррелей. Оценки Американского института нефти, вышедшие накануне, показали несколько больший прирост, на 8,4 млн баррелей", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

"В среду рубль открылся укреплением, однако уже к концу первого получаса торгов растерял все свое преимущество из-за резкого укрепления индекса доллара на глобальных рынках. Доллар демонстрировал рост ко всем шести валютам корзины индекса, кроме того, в минусе к доллару США торговались почти все валюты на развивающихся рынках. Впрочем, в целом основные фондовые индикаторы свидетельствуют о сохранении относительно благоприятного настроения глобальных инвесторов, связанного с надеждами на постепенное сокращение ограничительных мер и восстановление темпов роста мировой экономики. Хотя аппетит к риску по-прежнему портят опасения нового противостояния США и Китая из-за обвинений в пандемии", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Объем торгов на валютном рынке между праздничными днями остается пониженным ($1,3 млрд накануне по паре "доллар-рубль"). Перспективы рубля в настоящее время выглядят лучше в паре с евро, чем в паре с долларом, после решения Федерального конституционного суда Германии накануне о том, что ЕЦБ необходимо в течение 3 месяцев конкретизировать свои подходы к программе по покупке активов. В противном случае Бундесбанк не сможет в дальнейшем принимать участие в реализации данных программ. В пятницу Минфин объявит объем продаж валюты во второй половине мая - начале июня в рамках бюджетного правила. Новость может стать локальным источником поддержки для рубля. Еженедельный аукцион по размещению ОФЗ не будет проводиться на текущей неделе", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

ЦБ РФ 29 апреля продал валюту на 20,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. 28 и 27 апреля объем продажи валюты составлял по 20,4 млрд рублей.

Банк России 6 мая провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 614 млрд рублей (при лимите 670 млрд рублей и спросе 614 млрд рублей) в среднем по ставке 5,4% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 28 апреля, банки разместили 410 млрд рублей (при лимите 410 млрд рублей и спросе 663,1 млрд рублей) в среднем по ставке 5,38% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов уменьшились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем, пришедшимся на прошлый четверг. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,03% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 13 б.п. - до 5,81% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 5,92% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 1 б.п. - до 6,06% и 6,13% годовых соответственно.