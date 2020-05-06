Цены евробондов РФ в среду относительно стабильны, несмотря на ухудшение внешнего фона

Москва. 6 мая. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду демонстрируют относительно стабильную динамику, несмотря на наметившееся ухудшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к стабильности суверенных спредов к доходности базовых активов; исключение составил лишь спред для евробондов РФ с погашением в 2030 году.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 28 базисных пунктов по отношению к закрытию 5 мая и составила 114,2% от номинала, что соответствует доходности 2,57% годовых (снижение на 9 базисных пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла всего на 0,5 базисных пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 102,785% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 0,165% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 8,5 пункта и составил 240,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению ко вторнику на 5 базисных пунктов - до 132,53% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,77% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели всего на 1 базисный пункт - до 128,29% от номинала (доходность не изменилась и составила 3,725% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 10 базисных пунктов - до 111,35% от номинала, что соответствует доходности 2,7% годовых (снижение на 2 базисных пункта к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 14 базисных пунктов, до 109,43% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта - до 1,96% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 10 базисных пунктов - до 124,25% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 3,81% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 8 базисных пунктов, до 108,75% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 2,88% годовых).

"В течение последних нескольких дней наблюдается пониженная активность торгов в секторе российских еврооблигаций, и сегодняшний день не стал исключением. Все выпуски евробондов РФ котируются игроками, но ликвидность рынка в целом невысокая. При этом наши бумаги смотрятся более устойчиво по сравнению с евробондами других emerging markets, в частности, в последние дни наблюдались активные продажи еврооблигаций Мексики и Бразилии, в результате чего их доходности выросли на 10-20 базисных пунктов. В то же время процентные ставки российских среднесрочных облигаций снизились на 6-7 базисных пунктов, в "длинном" сегменте снижение доходностей составило 2-3 базисных пункта. В корпоративном сегменте также доминируют покупки, хотя периодически на рынке появляются и продавцы. Таким образом, несмотря на сегодняшнее ухудшение ситуации на мировых рынках, российские еврооблигации в целом демонстрируют стабильную динамику", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду после роста ранее в ходе торгов, давление на котировки оказывают возобновившиеся опасения об избыточном предложении. Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:12 МСК составила $29,39 за баррель, что на 5,1% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизился в цене на 4,85% - до $23,37 за баррель. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 1 мая, увеличились на 4,59 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина в Штатах за неделю снизились на 3,16 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 9,52 млн баррелей.