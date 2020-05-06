БКС Глобал Маркетс добавил МТС в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрал из нее Globaltrans

"БКС Глобал Маркетс" добавил акции ПАО "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", в то же время убрав из нее бумаги Globaltrans после выплаты дивидендов в апреле, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) (привилегированные акции), "Норильский никель" (MOEX: GMKN), "Юнипро" (MOEX: UPRO), "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК) и МТС.

"Мы считаем, что МТС продолжит обеспечивать своим акционерам привлекательную дивдоходность (около 9%), поскольку бизнес компании демонстрирует относительную устойчивость к макроэкономическим факторам и негативным последствиям режима самоизоляции. Падение выручки от роуминга должно быть в целом компенсировано за счет повышения спроса на услуги связи и повышения цен в начале года. Вместе с тем оператор контролирует и хеджирует влияние валютных колебаний на уровне операционных расходов и капзатрат. Запущенный в апреле buyback - еще один признак относительной стабильности бизнеса", - пишут эксперты инвестбанка.

Дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" - это равновзвешенный портфель, состоящий из пяти акций РФ с наивысшей ожидаемой дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев и минимальным порогом ликвидности на уровне не менее $0,5 млн среднего дневного объема торгов за три месяца (3M ADTV).