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06 мая 2020 года 18:54
Ослабление валют и повышение инфляции в случае запуска печатного станка благоприятнее всего отразится на цене золота
Ослабление валют и повышение инфляции в случае запуска печатного станка благоприятнее всего отразится на цене золота, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон отмечает, что на повестке дня – монетарное финансирование, по сути представляющее собой монетизацию долга, когда центральный банк напрямую финансирует дефицит госбюджета. Первым данный инструмент задействовал Банк Японии, а с недавних пор Федрезерв и Банк Англии, хотя все они предпочитают не признавать, что пошли по этому пути. "Как мы уже не раз отмечали, меры монетарного стимулирования, предпринимаемые ведущими центробанками мира в настоящий момент, носят беспрецедентный характер", - пишет эксперт. "В отсутствие значительного монетарного стимулирования американской экономике наверняка бы грозило повторение Великой депрессии 1930-х гг., которая, по утверждению некоторых экономистов, была спровоцирована в том числе 30%-м сокращением денежной массы в США в период с 1930 по 1933 гг. Схожая ситуация наблюдалась и во время рецессии 1937 г., когда стерилизация Федрезервом поступающего в страну золота также вызвала сжатие денежной массы. В текущей ситуации дальнейшее повышение темпов роста денежной массы несет в себе инфляционные риски, однако это, скорее всего, актуально для 2021 г. и далее, при этом ослабление бумажных валют и повышение инфляции в случае запуска пресловутого печатного станка благоприятнее всего отразиться на котировках золота", - указывает Нил Маккиннон. Объем фискальных стимулирующих мер, принимаемых различными странами, составляет 6,3% мирового ВВП, причем большая часть приходится на США. Вероятность дальнейших мер фискального стимулирования выглядит высокой, особенно в США. Еще до начала текущего кризиса глобальный долг в процентном отношении к ВВП находился на рекордном уровне. Минфин США представил свой план заимствований, объем которых только в период с апреля по июнь составит 3 трлн долл. Это приведет к существенному сокращению рыночной ликвидности без абсорбирования Федрезервом размещаемых Минфином бумаг. Ведущие центробанки фактически сами создают и способствуют сохранению финансового цикла взлетов и падений, в результате чего после каждого кризиса мировая экономика сталкивается со все более высоким уровнем долга. Как правило, отмечает экономист "ВТБ Капитала", причиной большинства долговых и банковских кризисов являются высокие уровни долга. Монетизация долга в итоге приводит к списанию долга. В какой-то момент этим все, вероятно, и закончится.
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