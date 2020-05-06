Вероятность новых волн снижения курса рубля сохраняется - "БКС Глобал Маркетс"

Риски для глобальной экономики и рынка нефти остаются высокими, поэтому вероятность новых волн снижения курса рубля сохраняется, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "В период короткой недели мы ожидаем, что рубль останется на текущих уровнях в районе 74/$. Согласно нашему прогнозу, в 2020 г. средний курс рубля составит 73,4/$, а к концу года российская валюта может укрепиться до 72/$ вслед за прогнозируемым нами увеличением цен на нефть до $40/барр." - пишет аналитик компании Владимир Тихомиров.