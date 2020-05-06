Sberbank CIB поднял оценку акций Polymetal на 13%, подтвердив рейтинг "покупать"

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость акций Polymetal (MOEX: POLY) на 13% - до $22,95 за штуку на фоне роста цен на золото, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"В прошлый вторник, 28 апреля, Polymetal провел "День инвестора", в ходе которого подтвердил прогноз производства на 2020-2023 годы и обозначил перспективы роста за счет освоения золоторудного месторождения "Ведуга". Мы по-прежнему позитивно оцениваем перспективы золотодобывающих компаний, учитывая масштабное монетарное стимулирование и неопределенность последствий пандемии COVID-19 для мировой экономики", - говорится в обзоре Sberbank Investment Research.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Polymetal, основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $20,42 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $20,84 за штуку.