Аналитики Julius Baer занимают длинные позиции по ближайшим фьючерсным контрактам на нефть

Аналитики Julius Baer придерживаются конструктивной позиции по нефти и занимают длинные позиции по ближайшим фьючерсным контрактам.

Котировки нефти продолжили расти на фоне улучшения настроений. Так, отмечает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер, цены на нефть марки Brent вернулись к уровням выше 30 долларов США за баррель.

Динамика цен в последние дни связана с настроениями игроков, ожиданиями, что публикуемые данные действительно покажут более быстрое, чем ожидалось, восстановление спроса, а также поиском дна рынка инвесторами.

"Циклы смен настроений, как правило, оказываются краткосрочными, и длятся несколько недель, а не месяцев. Позиции на фьючерсном рынке по-прежнему показывают достаточно низкие уровни, и это говорит о том, что улучшение настроений, вероятнее всего, в ближайшей перспективе окажет дальнейшую поддержку ценам на нефть, - пишет Норберт Рюкер. - Фундаментальные факторы также показывают небольшое улучшение. Производители нефти сокращают производство, а судя по данным по транспортной активности спрос на нефть восстанавливается быстрее, чем ожидалось, на фоне смягчения карантинных мер. Тем временем, запасы нефти должны продолжить рост, пока, вероятнее всего, летом не начнется ребалансировка рынка. Для более длительного восстановления цен на нефть необходимо, чтобы избыток предложения достиг пиковых значений и начал снижаться, что подтолкнет цены на "черное золото" к уровням выше 40 долл. США за баррель. Мы ожидаем, что это может произойти примерно в конце года. Тем временем шоковая ситуация на рынке нефти является его проверкой на прочность, и высокая степень неопределенности сохраняется".