"ВТБ Капитал" рекомендует покупать ОФЗ-26229 с целью по доходности в 5,25%, сообщается в обзоре.

"Хотя в этом году мы ожидаем дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России, V-образного восстановления иностранного участия на локальном рынке долга, на наш взгляд, не произойдет. Мы полагаем, что общий глобальный "аппетит" к риску в этом году останется неустойчивым. Одновременно с вероятным увеличением новых размещений укрепится, как мы ожидаем, и роль российских банков в ценообразовании на рынке. На наш взгляд, сочетание этих факторов будет способствовать увеличению наклона кривой ОФЗ. Исходя из этих соображений, мы рекомендуем покупать ОФЗ-26229 (YTM 5,75%) с целью по доходности в 5,25%", - указывают специалисты "ВТБ Капитала".

Центральным событием нынешней недели, которая будет короткой в связи с праздниками, будет публикация данных об инфляции в апреле, запланированная на четверг. По расчетам экономистов "ВТБ Капитала", в прошлом месяце инфляция составила +0,8% м/м и +3,1% г/г. В марте, по их оценкам, скорректированная на сезонность инфляция ускорилась до +0,55% м/м (+6,8% в годовом выражении). Последний раз аналогичные темпы роста цен наблюдались в январе 2019 г., после повышения ставки НДС. Тем временем на локальных рынках долга остальных развивающихся стран в последние несколько дней отмечался заметный подъем на фоне восстановления цен на нефть. За последние пять сессий 10-летние облигации ЮАР опустились в доходности на 105 бп, Мексики – на 50 бп, а доходности 10-летних бенчмарков Колумбии снизились на 35 бп в доходности.

По данным Национального расчетного депозитария, за неделю с 27 апреля по 1 мая позиции нерезидентов в ОФЗ немного сократились (-3 млрд руб.). В то же время наибольший приток инвестиций наблюдался в ОФЗ-26226 (+11,5 млрд руб.) и ОФЗ-26232 (+11 млрд руб.), предлагавшемся на аукционе Минфина. Наиболее значительный отток произошел из ОФЗ-26207, позиции в котором за неделю снизились на 13 млрд руб. Из ОФЗ-26221 и ОФЗ-26227 нерезиденты вывели по 3 млрд руб. Судя по данным НРД, участие иностранных инвесторов в первичных аукционах Минфина на прошлой неделе было небольшим. В том числе, по оценкам "ВТБ Капитала", нерезиденты выкупили 18% от общего объема размещения ОФЗ-26232 (или 61 млрд руб.) и менее 1% размещенных бумаг ОФЗ-25084. "Напомним, что на предыдущей неделе на аукционе ОФЗ-26229 на долю нерезидентов пришлось 46% размещения. В общей сложности в апреле иностранные инвесторы восстановили свои позиции в ОФЗ на 59 млрд руб. Однако их доля рынка снизилась с 31,8% до 31,3% (с 37,9% до 36,4% с поправкой на неликвидные выпуски), поскольку основную часть размещенных Минфином ОФЗ приобрели локальные игроки", - отмечают аналитики.