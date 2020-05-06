Уралсиб считает, что размещение предполагаемого Минфином объема новых ОФЗ за счет базы внутренних инвесторов крайне амбициозно

Аналитики Уралсиба считают, что размещение предполагаемого Минфином объема новых ОФЗ за счет базы внутренних инвесторов крайне амбициозно, говорится в обзоре корпорации.

Минфину в прошлом году удалось привлечь на рынке 2 трлн руб. и выполнить годовой план по займам, однако это произошло в том числе при большой поддержке со стороны нерезидентов, приток их средств в госбумаги тогда достиг 1 трлн руб. В текущем году, отмечают в Уралсибе, Минфин, по словам министра финансов Антона Силуанова, планирует занять на внутреннем рынке 4–4,5 трлн руб. "В настоящее время мы не видим возобновления притока средств нерезидентов. Вероятно, средства начнут поступать по мере восстановления цен на нефть и на фоне снижения ключевой ставки, однако вряд ли это будет происходить в таких же масштабах, как в прошлом году. Сейчас реальные доходности ОФЗ далеко не самые высокие среди локальных бумаг ЕМ, при этом доля нерезидентов – одна из самых высоких среди развивающихся стран", - указывают специалисты.

Ожидается, что ключевыми покупателями дополнительного объема ОФЗ станут российские банки, которые, видимо, будут реповать этот объем в ЦБ (обсуждается возобновление годового репо), отмечают в Уралсибе. Согласно последней банковской статистике, объем рублевых гособлигаций на балансах кредитных организаций составляет до 4,4 трлн руб. Для банков экономически выгодно реповать дополнительный объем госбумаг при наличии положительной премии к ключевой ставке, что за последние пять лет случалось крайне редко и в основном было связано с коррекцией рынка. На последнем аукционе Минфин уже предоставил премию ко вторичному рынку, это позволило ему привлечь рекордную с мая прошлого года сумму в 134 млрд руб. "Премии и значительное увеличение первичного предложения, безусловно, будут оказывать давление на кривую. Мы считаем, что размещение такого объема новых ОФЗ за счет базы внутренних инвесторов крайне амбициозно", - пишут аналитики Уралсиба.