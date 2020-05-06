.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ после позитивного открытия начал корректироваться, выстрелили "префы" Россетей на новостях
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в марте снизился на 0,4% - ВЭБ
Согласно расчетам ВЭБа, экономика РФ в марте по отношению к марту 2019 года снизилась на 0,4%. Сокращение годовой динамики ВВП наблюдается впервые с ноября 2017 года. Падение ВВП в 2020 году может составить 5,3%
 
Минфин ожидает дефицит бюджета РФ в 2020 году на уровне 4% ВВП
Минфин РФ ожидает дефицит федерального бюджета в 2020 году на уровне около 4% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "Есть несколько сценариев, все они не очень оптимистичные. За базовый мы взяли сценарий сокращения ВВП на 5% в этом году,...
 
Бизнесу понадобится на реабилитацию около двух лет
Каждой пятой российской компании понадобится на восстановление более года, если ограничения будут сняты не позже середины июня. В целом предприятиям понадобится на реабилитацию около двух лет, рассказал "Известиям" глава Центра стратегических...
 
Минтранс предлагает расширить непрямую поддержку авиации
Минтранс РФ направил в правительство расширенный список мер поддержки транспортной отрасли в условиях пандемии коронавируса, значительная их часть распространяется на авиацию, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо. В числе мер поддержки отрасли...
 
06 мая 2020 года 11:30

Рынок акций РФ после позитивного открытия начал корректироваться, выстрелили "префы" Россетей на новостях

Москва. 6 мая. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в среду вслед за раллировавшей накануне нефтью начал корректироваться вместе с фондовой Европой, выстрелили акции "Россетей" на новостях о дивидендах.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2644,37 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1125,33 пункта (-0,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,2%.

Доллар стоит 74,05 рубля (+0,59 рубля).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2% и -0,4% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (--1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%).

Подорожали рублевые акции "Россетей" (+1,6%, до 1,309 рубля; +10,2% "префы", до 1,878 рубля).

Совет директоров ПАО "Россети" рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить выплату финальных дивидендов за 2019 год в объеме 18 млрд руб.; выплата на обыкновенную акцию может составить 0,0885 руб., на привилегированную - 0,1893 руб. Всего, с учетом уже направленных акционерам 5 млрд руб. промежуточных дивидендов за I квартал, объем выплат за 2019 год может достигнуть 23 млрд руб. Отсечка реестра акционеров - 11 июня 2020 года.

"Дивиденды за 2019 год почти в четыре раза превышают объемы дивидендных выплат за всю историю компании. Менеджмент продолжит работу над увеличением акционерной доходности, с максимальной эффективностью решая задачи, стоящие перед холдингом, с учетом интересов всех стейкхолдеров группы", - приводятся в сообщении компании слова ее гендиректора Павла Ливинского.

Также подорожали бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Мосбиржи" (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%).

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, особой надежды на продолжение роста нефти нет и рынок акций вскоре лишится этой поддержки. Пока удорожание нефти следует рассматривать как спекулятивное движение, отражающее не реальное положение дел, а надежды на восстановление мировой экономики и увеличение потребления энергоресурсов в ближайшее время.

По-прежнему позитивный взгляд сохраняется на акции золотодобытчиков - "Полюса" и "Полиметалла", несмотря на то, что по мультипликаторам они выглядят дорого. Однако возобновление роста цен на золото и девальвация рубля - дело лишь времени, и эти факторы будут поддерживать акции данных эмитентов.

Судя по последней динамике заболеваемости COVID-19 в России, есть сильные сомнения, что режим самоизоляции будет отменен с 12 мая. Следовательно, рубль по-прежнему будет получать поддержку от низкого спроса на валюту со стороны импортеров, которые пока с трудом сбывают свою продукцию. Дорогой рубль бюджету РФ не выгоден, особенно в условиях сильнейшего падения нефтегазовых доходов, поэтому ЦБ вряд ли допустит откат доллара глубоко под 73 руб./$1 (актуальным остается коридор 72,7-75,5 руб./$1), считает Антонов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, настроения инвесторов на мировом рынке продолжает определять ситуация с коронавирусом, где наметились некоторые успешные шаги в поиске эффективного лечения. Европейские страны постепенно снимают ограничения, что благоприятно сказывается на улучшении экономических условий, а президент США Трамп продолжает настаивать на скором завершении карантина, несмотря на возможное увеличение числа жертв эпидемии. Нефть Brent впервые с середины апреля смогла вернуться на уровень выше $30 за баррель.

В среду участники рынков опасались возможной негативной реакции Китая на обвинения со стороны США в пандемии коронавируса. После продолжительных выходных китайский индекс Shanghai Composite открылся снижением, но затем смог отыграть потери. Очередное обострение отношений между странами на фоне кризиса в мировой экономике способно добавить волатильности. В целом ситуация на мировых фондовых площадках скорее смешанная, определять сантимент продолжит макроэкономическая статистика (в среду выйдут данные ADP по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, а в конце недели - данные Минтруда по уровню безработицы, которая, согласно консенсусу Bloomberg, может составить 16%). На динамику европейских индексов негативно влияет противостояние ЕЦБ и Бундесбанка в связи с программой количественного смягчения.

Индекс МосБиржи продолжит торговаться в середине диапазона 2600-2700 пунктов. Определяющим фактором вновь станет динамика нефтяных котировок, во второй половине дня не исключено негативное влияние со стороны внешних фондовых площадок, считает Антонов.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, на мировых биржах инвесторы остаются оптимистами на фоне постепенного "перезапуска" странами своих экономик. В Европе даже допустили, что уже в середине лета может возобновить работу туристический сектор. На этом фоне резко подорожала нефть, которая стала главным фактором оптимизма на "тонком" праздничном рынке.

Американский рынок с начала мая растет, но сомнений остается крайне много. Некоторые американские штаты начинают постепенно смягчать режим социального дистанцирования, разрешая открытие отдельных бизнесов. The Wall Street Journal сообщает, что исследователи университетов Нью-Йорка и Мериленда начали испытание на людях вакцин от Pfizer и BioNTech. Китайские инвесторы вернулись после майских праздников и пока предпочитают осторожные продажи на фоне ожиданий ответных заявлений Пекина по поводу претензий президента США Трампа и предложений из Конгресса.

Пока можно говорит, что нефть восстановилась до уровней, которые оправданы надеждами на эффективность мер ограничений добычи, но спросу еще нужно доказать динамику своего восстановления. Утром в среду нефть снимает перекупленность после нескольких дней роста и бурного ралли накануне. Вполне вероятно, что российский рынок акций также выберет осторожность и будет в среду консолидироваться на достигнутых уровнях, считает Кочетков.

В США индексы во вторник выросли на 0,6-1,1% на фоне роста нефти и сообщения о новой фазе в разработке вакцины от коронавируса. Американская фармацевтическая компания Pfizer сообщила во вторник о начале испытаний вакцины от коронавируса на людях, исследование проводится в рамках международной программы совместно с германской Biontech (в испытаниях в США примут участие до 360 человек).

В Азии в среду преобладал рост индексов (биржи Японии закрыты в связи с празднованием "золотой недели", китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), в Европе нет единой динамики (индекс FTSE подрос на 0,1%, а DAX и CAC40 теряют по 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,7%).

Поддержку внешним рынкам оказывают ожидания восстановления глобальной экономики после того, как ряд стран начал смягчать ограничения, введенные для сдерживания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает MarketWatch.

Переговоры о двухсторонней свободной торговле между США и Великобританией, которые стартовали во вторник в формате видеоконференции, должны пройти в ускоренном режиме, заявили главы делегаций обеих стран.

В переговорах, как сообщают американские и британские СМИ, примут участие около 300 представителей с обеих сторон, которые разобьются на 30 групп. Ожидается, что первый раунд продлится порядка двух недель и затронет темы торговли товарами и услугами, цифровыми услугами, а также инвестиций и поддержки малого бизнеса.

Нефть в среду забуксовала после ралли, но цена Brent находится на $0,5 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $30,99 за баррель (+0,1% и +13,9% во вторник), июньская цена WTI - $24,33 за баррель (-0,9% и +20,5% накануне).

Поддержку рынку оказывали сообщения о замедлении темпов заполнения нефтехранилищ. Компания Genscape сообщила о росте запасов нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на 1,8 млн баррелей. Если официальные данные покажут аналогичное значение, это будет наименьший прирост с середины марта, пишет Bloomberg.

Тем временем члены Техасской железнодорожной комиссии во вторник выступили против предложения об искусственном ограничении добычи нефти в штате. Двое членов комиссии из трех заявили, что не видят смысла в таком сокращении, а третий - Райан Ситтон - признал, что ему не ясно, может ли распоряжение о сокращении добычи на 20% оказать заметное позитивное воздействие на цены.

В среду трейдеры ожидают публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов на прошлой неделе (17:30 МСК). Аналитики S&P Global Platts ожидают увеличения запасов нефти на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 3,5 млн баррелей, а также снижения запасов бензина на 400 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Северо-западное пароходство" (MOEX: SZPR) (-11%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-1,3%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-1,3%).

Выросли бумаги ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+26,7% и +13% "префы"), "МГТС" (MOEX: MGTS) (+11,3% и +2,9% "префы"), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+3,6%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 4,562 млрд рублей (из них 2,325 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) ).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 мая 2020 года 20:01
Рубль вечером несколько ускорил снижение к доллару и евро на фоне усилившей падение нефти
Москва. 6 мая. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду вечером, рубль несколько ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне усилившей падение нефти.    читать дальше
.
06 мая 2020 года 19:15
Рынок акций РФ просел вслед за развернувшейся вниз нефтью после ралли, выросли "префы" Россетей
Москва. 6 мая. Рынок акций РФ к закрытию торгов в среду снизился вслед за развернувшейся вниз нефтью после ралли, подогретого ранее ожиданиями постепенного сокращения предложения и восстановления спроса благодаря ослаблению карантинных ограничений во многих странах мира; лидерами роста выступили "префы" "Россетей" на новостях о рекордных дивидендах.    читать дальше
.
06 мая 2020 года 19:02
БКС Глобал Маркетс добавил МТС в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрал из нее Globaltrans
"БКС Глобал Маркетс" добавил акции ПАО "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", в то же время убрав из нее бумаги Globaltrans после выплаты дивидендов в апреле, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика...    читать дальше
.
06 мая 2020 года 19:00
"БКС Глобал Маркетс" видит очень ограниченный потенциал дальнейшего снижения доходности российских еврооблигаций
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" видят очень ограниченный потенциал дальнейшего снижения доходности во всех сегментах российских еврооблигаций. "По нашему мнению, наибольший интерес для инвесторов сейчас представляют качественные корпоративные выпуски Мексики, Бразилии, Турции, т.к. рост странового...    читать дальше
.
06 мая 2020 года 18:54
Ослабление валют и повышение инфляции в случае запуска печатного станка благоприятнее всего отразится на цене золота
Ослабление валют и повышение инфляции в случае запуска печатного станка благоприятнее всего отразится на цене золота, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон отмечает, что на повестке дня – монетарное финансирование, по сути представляющее собой монетизацию...    читать дальше
.
06 мая 2020 года 18:50
Цены евробондов РФ в среду относительно стабильны, несмотря на ухудшение внешнего фона
Москва. 6 мая. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду демонстрируют относительно стабильную динамику, несмотря на наметившееся ухудшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к стабильности суверенных спредов к доходности базовых активов; исключение составил лишь спред для евробондов РФ с погашением в 2030 году.    читать дальше
.
06 мая 2020 года 18:32
Вероятность новых волн снижения курса рубля сохраняется - "БКС Глобал Маркетс"
Риски для глобальной экономики и рынка нефти остаются высокими, поэтому вероятность новых волн снижения курса рубля сохраняется, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "В период короткой недели мы ожидаем, что рубль останется на текущих уровнях в районе 74/$. Согласно нашему прогнозу, в 2020 г....    читать дальше
.
06 мая 2020 года 18:27
БКС Глобал Маркетс убрал акции Интер РАО из списка фаворитов, заменив их на акции РусГидро
"БКС Глобал Маркетс" убрал из списка фаворитов акции "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO), добавив в него акции "РусГидро" (MOEX: HYDR), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева. Таким образом, в списке компаний, бумаги которых, по мнению...    читать дальше
.
06 мая 2020 года 18:21
Аналитики ITI Capital не ждут заметных ценовых колебаний на российском долговом рынке - ITI Capital
Аналитики ITI Capital с учетом продолжающихся праздничных дней и короткой рабочей недели не ждут заметных ценовых колебаний на российском долговом рынке. Первичная активность корпоративных эмитентов в ближайшие дни также ожидаемо будет низкой. Наиболее важным событием на этой неделе, по мнению...    читать дальше
.
06 мая 2020 года 17:50
Sberbank CIB поднял оценку акций Polymetal на 13%, подтвердив рейтинг "покупать"
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость акций Polymetal (MOEX: POLY) на 13% - до $22,95 за штуку на фоне роста цен на золото, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "В...    читать дальше
.
06 мая 2020 года 17:33
Рост цен на золото в ближайшей перспективе ограничен - Julius Baer
Рост цен на золото в ближайшей перспективе ограничен, говорится в комментарии Julius Baer. Мировой совет по золоту на прошлой неделе опубликовал данные по спросу на металл за первый квартал текущего года, что дало возможность оценить влияние первой фазы коронакризиса на рынок золота. Глобальный...    читать дальше
.
06 мая 2020 года 17:13
Goldman Sachs снизил рейтинг DR ЛУКОЙЛа до "держать", а DR Газпром нефти до "продавать"
Goldman Sachs пересмотрел прогнозные цены анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для депозитарных расписок (DR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "Роснефти" (MOEX: ROSN) была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать". В...    читать дальше
.
06 мая 2020 года 17:01
Аналитики Julius Baer занимают длинные позиции по ближайшим фьючерсным контрактам на нефть
Аналитики Julius Baer придерживаются конструктивной позиции по нефти и занимают длинные позиции по ближайшим фьючерсным контрактам. Котировки нефти продолжили расти на фоне улучшения настроений. Так, отмечает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next...    читать дальше
.
06 мая 2020 года 16:33
Ренессанс Капитал снизил рейтинг акций Мосэнерго до "держать" и оценку на 17%
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) с 2,34 рубля до 1,95 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать". По данным...    читать дальше
.
06 мая 2020 года 16:14
Вероятнее всего, курс рубля останется вблизи 74-75 за доллар - Банк "Санкт-Петербург"
анк "Санкт-Петербург" отмечает, что в ближайшее время из-за длинных выходных активность торгов на российском рынке будет пониженной, поэтому в отсутствии поддержки ЦБ, курс рубля может нервно отреагировать в случае появления негативных новостей на западных рынках. Тем не менее, вероятнее всего,...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.