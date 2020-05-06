Рынок акций РФ после позитивного открытия начал корректироваться, выстрелили "префы" Россетей на новостях

Москва. 6 мая. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в среду вслед за раллировавшей накануне нефтью начал корректироваться вместе с фондовой Европой, выстрелили акции "Россетей" на новостях о дивидендах.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2644,37 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1125,33 пункта (-0,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,2%.

Доллар стоит 74,05 рубля (+0,59 рубля).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2% и -0,4% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (--1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%).

Подорожали рублевые акции "Россетей" (+1,6%, до 1,309 рубля; +10,2% "префы", до 1,878 рубля).

Совет директоров ПАО "Россети" рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить выплату финальных дивидендов за 2019 год в объеме 18 млрд руб.; выплата на обыкновенную акцию может составить 0,0885 руб., на привилегированную - 0,1893 руб. Всего, с учетом уже направленных акционерам 5 млрд руб. промежуточных дивидендов за I квартал, объем выплат за 2019 год может достигнуть 23 млрд руб. Отсечка реестра акционеров - 11 июня 2020 года.

"Дивиденды за 2019 год почти в четыре раза превышают объемы дивидендных выплат за всю историю компании. Менеджмент продолжит работу над увеличением акционерной доходности, с максимальной эффективностью решая задачи, стоящие перед холдингом, с учетом интересов всех стейкхолдеров группы", - приводятся в сообщении компании слова ее гендиректора Павла Ливинского.

Также подорожали бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Мосбиржи" (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%).

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, особой надежды на продолжение роста нефти нет и рынок акций вскоре лишится этой поддержки. Пока удорожание нефти следует рассматривать как спекулятивное движение, отражающее не реальное положение дел, а надежды на восстановление мировой экономики и увеличение потребления энергоресурсов в ближайшее время.

По-прежнему позитивный взгляд сохраняется на акции золотодобытчиков - "Полюса" и "Полиметалла", несмотря на то, что по мультипликаторам они выглядят дорого. Однако возобновление роста цен на золото и девальвация рубля - дело лишь времени, и эти факторы будут поддерживать акции данных эмитентов.

Судя по последней динамике заболеваемости COVID-19 в России, есть сильные сомнения, что режим самоизоляции будет отменен с 12 мая. Следовательно, рубль по-прежнему будет получать поддержку от низкого спроса на валюту со стороны импортеров, которые пока с трудом сбывают свою продукцию. Дорогой рубль бюджету РФ не выгоден, особенно в условиях сильнейшего падения нефтегазовых доходов, поэтому ЦБ вряд ли допустит откат доллара глубоко под 73 руб./$1 (актуальным остается коридор 72,7-75,5 руб./$1), считает Антонов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, настроения инвесторов на мировом рынке продолжает определять ситуация с коронавирусом, где наметились некоторые успешные шаги в поиске эффективного лечения. Европейские страны постепенно снимают ограничения, что благоприятно сказывается на улучшении экономических условий, а президент США Трамп продолжает настаивать на скором завершении карантина, несмотря на возможное увеличение числа жертв эпидемии. Нефть Brent впервые с середины апреля смогла вернуться на уровень выше $30 за баррель.

В среду участники рынков опасались возможной негативной реакции Китая на обвинения со стороны США в пандемии коронавируса. После продолжительных выходных китайский индекс Shanghai Composite открылся снижением, но затем смог отыграть потери. Очередное обострение отношений между странами на фоне кризиса в мировой экономике способно добавить волатильности. В целом ситуация на мировых фондовых площадках скорее смешанная, определять сантимент продолжит макроэкономическая статистика (в среду выйдут данные ADP по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, а в конце недели - данные Минтруда по уровню безработицы, которая, согласно консенсусу Bloomberg, может составить 16%). На динамику европейских индексов негативно влияет противостояние ЕЦБ и Бундесбанка в связи с программой количественного смягчения.

Индекс МосБиржи продолжит торговаться в середине диапазона 2600-2700 пунктов. Определяющим фактором вновь станет динамика нефтяных котировок, во второй половине дня не исключено негативное влияние со стороны внешних фондовых площадок, считает Антонов.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, на мировых биржах инвесторы остаются оптимистами на фоне постепенного "перезапуска" странами своих экономик. В Европе даже допустили, что уже в середине лета может возобновить работу туристический сектор. На этом фоне резко подорожала нефть, которая стала главным фактором оптимизма на "тонком" праздничном рынке.

Американский рынок с начала мая растет, но сомнений остается крайне много. Некоторые американские штаты начинают постепенно смягчать режим социального дистанцирования, разрешая открытие отдельных бизнесов. The Wall Street Journal сообщает, что исследователи университетов Нью-Йорка и Мериленда начали испытание на людях вакцин от Pfizer и BioNTech. Китайские инвесторы вернулись после майских праздников и пока предпочитают осторожные продажи на фоне ожиданий ответных заявлений Пекина по поводу претензий президента США Трампа и предложений из Конгресса.

Пока можно говорит, что нефть восстановилась до уровней, которые оправданы надеждами на эффективность мер ограничений добычи, но спросу еще нужно доказать динамику своего восстановления. Утром в среду нефть снимает перекупленность после нескольких дней роста и бурного ралли накануне. Вполне вероятно, что российский рынок акций также выберет осторожность и будет в среду консолидироваться на достигнутых уровнях, считает Кочетков.

В США индексы во вторник выросли на 0,6-1,1% на фоне роста нефти и сообщения о новой фазе в разработке вакцины от коронавируса. Американская фармацевтическая компания Pfizer сообщила во вторник о начале испытаний вакцины от коронавируса на людях, исследование проводится в рамках международной программы совместно с германской Biontech (в испытаниях в США примут участие до 360 человек).

В Азии в среду преобладал рост индексов (биржи Японии закрыты в связи с празднованием "золотой недели", китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), в Европе нет единой динамики (индекс FTSE подрос на 0,1%, а DAX и CAC40 теряют по 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,7%).

Поддержку внешним рынкам оказывают ожидания восстановления глобальной экономики после того, как ряд стран начал смягчать ограничения, введенные для сдерживания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает MarketWatch.

Переговоры о двухсторонней свободной торговле между США и Великобританией, которые стартовали во вторник в формате видеоконференции, должны пройти в ускоренном режиме, заявили главы делегаций обеих стран.

В переговорах, как сообщают американские и британские СМИ, примут участие около 300 представителей с обеих сторон, которые разобьются на 30 групп. Ожидается, что первый раунд продлится порядка двух недель и затронет темы торговли товарами и услугами, цифровыми услугами, а также инвестиций и поддержки малого бизнеса.

Нефть в среду забуксовала после ралли, но цена Brent находится на $0,5 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $30,99 за баррель (+0,1% и +13,9% во вторник), июньская цена WTI - $24,33 за баррель (-0,9% и +20,5% накануне).

Поддержку рынку оказывали сообщения о замедлении темпов заполнения нефтехранилищ. Компания Genscape сообщила о росте запасов нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на 1,8 млн баррелей. Если официальные данные покажут аналогичное значение, это будет наименьший прирост с середины марта, пишет Bloomberg.

Тем временем члены Техасской железнодорожной комиссии во вторник выступили против предложения об искусственном ограничении добычи нефти в штате. Двое членов комиссии из трех заявили, что не видят смысла в таком сокращении, а третий - Райан Ситтон - признал, что ему не ясно, может ли распоряжение о сокращении добычи на 20% оказать заметное позитивное воздействие на цены.

В среду трейдеры ожидают публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов на прошлой неделе (17:30 МСК). Аналитики S&P Global Platts ожидают увеличения запасов нефти на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 3,5 млн баррелей, а также снижения запасов бензина на 400 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Северо-западное пароходство" (MOEX: SZPR) (-11%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-1,3%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-1,3%).

Выросли бумаги ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+26,7% и +13% "префы"), "МГТС" (MOEX: MGTS) (+11,3% и +2,9% "префы"), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+3,6%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 4,562 млрд рублей (из них 2,325 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) ).