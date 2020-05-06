Фундаментальных катализаторов роста стоимости акций Сбербанка в краткосрочной перспективе нет - "Атон"

Фундаментальных катализаторов роста стоимости акций Сбербанка в краткосрочной перспективе нет, говорится в обзоре "Атона".

Чистая прибыль Сбербанка за 1К20 по МСФО оказалась ожидаемо слабой и ниже консенсуса "Интерфакса", а отчисления в резервы превысили прогнозы, отмечают аналитики "Атона".

"Тем не менее, рынок, похоже, игнорирует слабые результаты банка на фоне политики нулевых процентных ставок в мировой экономике и избыточной ликвидности, поскольку котировки акций банка остаются стабильными. Однако мы не видим фундаментальных катализаторов стоимости акций банка в краткосрочной перспективе. Исходя из наших оценок прибыли за 2020/21 год, Сбербанк торгуется с P/E 2020П/21П 8,5x/5,4x и P/BV 2020П/21П 0,84x/0,76x против своих исторических средних значений 6,2x и 1,2x соответственно", - пишут они.

Сбербанк опубликовал слабые результаты за 1К20 по МСФО, отмечают специалисты "Атона".

Чистая прибыль банка сократилась на 47% г/г - до 120,5 млрд руб., что на 19% ниже консенсуса "Интерфакса". На размер чистой прибыли негативно повлияло резкое увеличение отчислений в резервы на возможные потери по ссудам (до 167 млрд руб. против 46 млрд руб. годом ранее).

Совокупная стоимость риска подскочила до 2,92% с 0,96% годом ранее, что, согласно требованиям стандарта МСФО 9, является опережающей мерой перед грядущим ухудшением качества активов и ослаблением макроэкономических показателей в условиях кризиса, в данном случае вызванного эпидемией COVID-19.

Операционные расходы выросли на 12,3% г/г - до 169 млрд руб., что предполагает соотношение затраты/доход на уровне 35,3% - это несколько выше ожиданий аналитиков "Атона".

Из положительных факторов эксперты отмечают хорошую динамику доходов банка от основной деятельности. Чистый процентный доход увеличился на 10,2% г/г - до 372 млрд руб. при чистой процентной марже 5,49%. Стоимость фондирования снизилась до 3,4% в 1К20, что обусловлено снижением ключевой ставки ЦБ. Чистый комиссионный доход вырос на 22,8% г/г - до 126.4 млрд руб. (-14,8% кв/кв) за счет роста объемов транзакций. С начала года объем выданных кредитов вырос на 6,5%, в том числе объем розничных кредитов - на 3,9%, корпоративных кредитов - на 8.0%. Коэффициент достаточности капитала CET1 Сбербанка остается комфортным на уровне 13,31%, а коэффициент достаточности общего капитала - на уровне 13,8%.