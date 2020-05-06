Приостановка работ на руднике Айхал и карьере Заря негативна для восприятия инвесторами алмазной отрасли - "Атон"

Новость о приостановке "АЛРОСа" добычи на руднике "Айхал" и карьере "Заря" негативна для алмазной отрасли с точки зрения восприятия, поскольку наводит на мысль, что существующие трудности не удастся преодолеть в скором времени, отмечают в своем обзоре аналитики "Атона".

Закрытие площадок уберет с рынка около 1 млн каратов (менее 1% общемирового производства, объем которого в 2019 составил 142 млн карат), но выпадающие объемы нетрудно компенсировать за счет запасов на складах, поэтому влияние на отрасль будет незначительным.

"Принятое решение легко объяснимо: компания стремится сократить фиксированные издержки. Мы сохраняем осторожный взгляд на "АЛРОСа", как и на алмазную промышленность в целом", - указывают специалисты "Атона".

Как сообщалось, "АЛРОСа" с 15 мая временно приостановит добычу на руднике "Айхал" и карьере "Заря" Айхальского ГОКа.

Это решение связано с "кризисной экономической ситуацией на ключевых рынках сбыта, значительным снижением спроса и продаж алмазной продукции, спровоцированными в том числе распространением в марте-апреле 2020 года по всему миру вируса COVID-19".

В 2019 году совокупная добыча на руднике "Айхал" и карьере "Заря" составила около 2,6 млн карат.

Планируется, что на руднике "Айхал" горные работы будут приостановлены до 30 сентября 2020 года, на карьере "Заря" - до 31 декабря 2020 года.