Избыток предложения нефти на рынке по-прежнему остается высоким - "Нордеа банк"

Избыток предложения нефти на рынке по-прежнему остается высоким, а ситуация с нефтяными хранилищами неопределенной, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Нефтяные котировки с начала недели прибавили около 20% на фоне повышенного "аппетита" к рисковым активам, констатируют аналитики банка. Продолжающееся смягчение ограничений в Европе поддерживает надежды инвесторов на восстановление мировой деловой активности, вместе с которым начнет восстанавливаться и спрос на энергоносители.

Тем не менее, избыток предложения сырья на рынке по-прежнему остается высоким, а ситуация с нефтяными хранилищами неопределенной. В частности, стало известно, что в Индии уже исчерпаны не только мощности коммерческих нефтехранилищ, но и мощности стратегического резерва, который Индия активно пополняла в условиях низких цен на сырье. При этом карантин в Индии был продлен до 17 мая. Эта информация важна, поскольку Индия является одним из крупнейших импортеров нефти в мире.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил об очередном сильном росте запасов сырья в Штатах на 8,5 mb. Как следствие, в утренние часы контракты на Brent умеренно снижаются до отметок ниже $31/bbl.

Внимание участников рынка в среду будет направлено на официальные данные от Минэнерго США, в которых станет известно не только изменение запасов нефти и нефтепродуктов, но и изменение добычи сырья в США, отмечают специалисты "Нордеа банка".