Перспективы рубля в настоящее время выглядят лучше в паре с евро, чем в паре с долларом - "Нордеа банк"

Перспективы рубля в настоящее время выглядят лучше в паре с евро, чем в паре с долларом, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Рубль на старте торгов среды находится близи отметки 73,9 в паре с долларом и 80,1 в паре с евро, констатируют аналитики банка. Укрепление российской валюты происходит на фоне улучшения аппетита к риску на глобальных площадках (фьючерс на индекс S&P 500 находится в "зеленой зоне") в условиях постепенного смягчения карантинных ограничений. Дополнительным источником позитива выступает возврат котировок нефти марки Brent выше отметки в 30 долл./барр.

Объем торгов на валютном рынке между праздничными днями остается пониженным (1,3 млрд долл. накануне по паре USD/RUB). Перспективы рубля в настоящее время выглядят лучше в паре с евро, чем в паре с долларом, отмечают в "Нордеа банке", после решения Федерального конституционного суда Германии накануне о том, что ЕЦБ необходимо в течение 3 месяцев конкретизировать свои подходы к программе по покупке активов. В противном случае Бундесбанк не сможет в дальнейшем принимать участие в реализации данных программ.

Минфин в пятницу объявит объем продаж валюты во второй половине мая–начале июня в рамках бюджетного правила.

"Мы ожидаем их увеличения до 115 млрд руб. с 77,8 млрд руб. в прошлом месяце. Новость может стать локальным источником поддержки для рубля. Еженедельный аукцион по размещению ОФЗ не будет проводиться на текущей неделе", - отмечают специалисты банка.