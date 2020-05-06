Рубль умеренно повышается к доллару и евро на старте торгов на фоне позитивных сигналов с внешних рынков

Москва. 6 мая. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,29-73,56 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,54 руб./$1 (-21,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 79,67 руб./EUR1 (-27 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23,87 копейки к уровню закрытия вторника, до 76,31 рубля.

Доллар при этом оказался на 80,87 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 55,36 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется на старте торгов на фоне позитивных сигналов с внешних рынков. Инвесторы оценивают перспективы восстановления глобальной экономики после того, как ряд стран начал смягчать ограничения, введенные для сдерживания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Их оптимизм поддерживают и сообщения о новой фазе в разработке вакцины от коронавируса.

Так, американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. (SPB: PFE) сообщила во вторник о начале испытаний вакцины от коронавируса на людях. Исследование проводится в рамках международной программы совместно с германской Biontech. В испытаниях в США примут участие до 360 человек.

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе торгов в среду после уверенного роста накануне. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 0,03% - до $30,98 за баррель. Накануне котировки выросли на 13,9%, до $30,97 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшился на 0,69% - до $24,39 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта поднялась на 20,5%, до $24,56 за баррель.

Нефть WTI дорожала в течение пяти дней подряд на фоне оптимизма в связи с отменой в ряде стран ограничительных мер, введенных из-за вспышки коронавируса.

Поддержку рынку также оказывали сообщения о замедлении темпов заполнения нефтехранилищ. Компания Genscape сообщила о росте запасов нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на 1,8 млн баррелей. Если официальные данные покажут аналогичное значение, это будет наименьший прирост с середины марта, пишет Bloomberg.

В среду трейдеры ожидают публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов на прошлой неделе. Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 1 мая, выросли на 8,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 6,1 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 3,5 млн баррелей. Они также прогнозируют снижение запасов бензина на 400 тыс. баррелей.