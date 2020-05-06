"БКС Глобал Маркетс" ждет на неделе дальнейшего роста рынка ОФЗ

Аналитики "БКС Глобал Маркетс" на этой неделе ждут дальнейшего роста на рынке ОФЗ, говорится в обзоре компании.

Специалисты компании отмечают, что на рынке ОФЗ наблюдался полный штиль в преддверии и во время длинных выходных, bid/offer спреды были широкими, а сделки редкими. Активные покупатели на прошлой неделе взяли передышку. Кривая ОФЗ торговалась в диапазоне 5-7 б.п. после того, как 24 апреля ЦБ понизил ставку на 50 б.п.

"На этой неделе мы ждем дальнейшего роста на рынке ОФЗ, поскольку доходности госбумаг по-прежнему выглядят привлекательно, учитывая ожидаемое снижение ставки ЦБ и отсутствие аукционов Минфина до 13 мая", - указывает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Семен Гавриленко.