Российские евробонды продолжат отыгрывать позитив на внешних рынках - Промсвязьбанк

Российские евробонды до конца недели продолжат отыгрывать позитив на внешних рынках, и доходность Russia`29 сохранится в диапазоне 2,9-2,955% годовых, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Аналитики банка отмечают, что в начале этой недели еврооблигации развивающихся стран продемонстрировали рост котировок, отыгрывая усиление спроса на риск на ожиданиях смягчения карантинов в крупных странах и постепенного выхода из режима самоизоляции.

Рост цен на нефть с 20 до 30 долларов/баррель по Brent за неделю также способствовал восстановлению цен евробондов и локальных облигаций ЕМ.

5 мая доходность Russia`29 снизилась до 2,93% (-8 б.п.). Доходности 10-летних евробондов Индонезии, ЮАР, Мексики, Турции, Колумбии во вторник снизились на 3-20 б.п.

"В среду и до конца этой недели ожидаем, что российские евробонды продолжат отыгрывать позитив на внешних рынках, и доходность Russia`29 сохранится в диапазоне 2,9-2,955% годовых", - указывает специалист банка Дмитрий Монастыршин.