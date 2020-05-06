Даже $31 за баррель Brent выглядят весьма оптимистично для краткосрочной перспективы - БКС

Аналитики "БКС Брокер" считают, что, с технической точки зрения, котировки ближних фьючерсов вполне могут на волне спекулятивного интереса достичь апрельских максимумов в районе $35-36 за баррель нефти, однако даже нынешние $31 за баррель Brent выглядят весьма оптимистично для краткосрочной перспективы, говорится в комментарии компании.

"Рост нефти во вторник по большей части объясняется ожиданиями, нежели реальным изменением баланса спроса и предложения. Сохраняются риски, что из-за преждевременного смягчения ограничительных мы можем увидеть повторную вспышку заболевания, из-за чего карантин вновь может быть ужесточен на более длительный срок. Также пока нет данных об исполнении сделки ОПЕК+, согласно которой производство стран альянса должно сократиться почти на 10 млн б/с. Официально сделка стартовала с 1 мая, но внушительный объем сокращения не позволяет снять с повестки вопрос о том, насколько странам ОПЕК+ в действительности удастся исполнить свои майские обязательства на 100%, - пишет эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. - Таким образом, мы имеем достаточно неустойчивый рост, который может прерваться в случае усиления опасений по одному из вышеперечисленных поводов. С технической точки зрения, котировки ближних фьючерсов вполне могут на волне спекулятивного интереса достичь апрельских максимумов в районе $35-36 за баррель. Однако даже нынешние $31 за баррель Brent выглядят весьма оптимистично для краткосрочной перспективы".