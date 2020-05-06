Индекс Мосбиржи в среду утром, вероятно, продолжит консолидацию - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в среду утром с большой долей вероятности продолжит свою консолидацию вблизи отметки 2650 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,5%, в диапазоне 2640-2670 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2630, 2620 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2680, 2700 пунктов. В первые часы торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности продолжит свою консолидацию вблизи отметки 2650 пунктов. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Косвенное влияние на ход торгов в России во второй половине среды способна оказать публикация апрельской статистики по изменению занятости в несельскохозяйственном секторе США (15:15 мск). Наиболее же значимым внешним индикатором станет выход еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 мск).