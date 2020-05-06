Коридор 72,7-75,5 по-прежнему остается актуальным для пары доллар/рубль - "Алор Брокер"

Коридор 72,7-75,5 по-прежнему остается актуальным для пары доллар/рубль, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Рубль в паре с долларом закрылся во вторник в районе 73,7 во многом благодаря подросшей нефти. В среду ждем решения властей по вопросу смягчения режима самоизоляции. Судя по последней динамики заболеваемости, есть сильные сомнения, что самоизоляция будет отменена с 12 мая. Следовательно, рубль по-прежнему будет получать поддержку от низкого спроса на валюту со стороны импортеров, которые пока с трудом сбывают свою продукцию. Сильной поддержкой по паре доллар-рубль является район чуть ниже 73. Пока не видим поводов для его пробития. Дорогой рубль бюджету не выгоден, особенно в условиях сильнейшего падения нефтегазовых доходов, поэтому ЦБ вряд ли допустит его пробития. Так что для пары доллар/рубль коридор 72,7-75,5 по-прежнему остается актуальным", - пишет аналитик компании Алексей Антонов.