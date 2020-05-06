Утренние прогнозы: консолидация рынка

По мнению аналитиков, в среду вероятна консолидация рынка акций РФ.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Открытие отечественного рынка, скорее всего, пройдет с небольшим ростом, а дальнейшая динамика будет зависеть от западных индикаторов. Особой надежды на продолжение роста нефти нет, и рынок акций вскоре лишится этой поддержки. Пока удорожание нефти мы рассматриваем как спекулятивное движение, отражающее не реальное положение дел, а надежды на восстановление мировой экономики и увеличение потребления энергоресурсов в ближайшее время".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,5%, в диапазоне 2640-2670 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2630, 2620 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2680, 2700 пунктов. В первые часы торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности продолжит свою консолидацию вблизи отметки 2650 пунктов. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Сегодня индекс Мосбиржи продолжит торговаться в середине диапазона 2600-2700 пунктов. Определяющим фактором вновь станет динамика нефтяных котировок, во второй половине не исключаем негативного влияния со стороны внешних фондовых площадок".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России настороженный. Нефть снимает перекупленность после нескольких дней роста и бурного повышения накануне. Азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. В Китае ждут ответной реакции Пекина на претензии США по COVID-19. Вполне вероятно, что российский рынок также выберет осторожность и будет консолидироваться на достигнутых уровнях".