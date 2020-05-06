Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 6 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут умеренно подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Оптимизм инвесторов поддерживал взлет нефтяных цен и сообщения о новой фазе в разработке вакцины от коронавируса. Фьючерс WTI на июнь во вторник подорожал более чем на 20%, продемонстрировав рост пятый день подряд на фоне постепенного снятия в ряде стран ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил накануне, что некоторые магазины, включая книжные, цветочные и спортивные, смогут снова открыться уже в эту пятницу. Тем временем губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о снижении ежедневного прироста количества госпитализированных больных и жертв заболевания.

Помимо этого, американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. (SPB: PFE) сообщила во вторник о начале испытаний вакцины от коронавируса на людях. Исследование проводится в рамках международной программы совместно с германской Biontech. В испытаниях в США примут участие до 360 человек.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду в основном повышаются благодаря укреплению ожиданий восстановления глобальной экономики после того, как ряд стран начал смягчать ограничения, введенные для сдерживания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Биржи Японии не работают, поскольку в стране продолжается череда выходных дней ("золотая неделя"). Также из-за праздника закрыты рынки Таиланда. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК увеличился на 0,01%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1%. Южнокорейский индекс Kospi повышается на 1,6%. Между тем австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился к 8:19 МСК на 0,35%.

Розничные продажи в Австралии в марте взлетели на 8,5% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют окончательные данные статуправления страны. Это рекордное повышение показателя, которое было обусловлено панической покупкой продуктов питания (+24%) и других товаров первой необходимости на фоне введения карантинных мер в стране.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок слегка корректируются вниз в среду утром после уверенного роста накануне. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $30,85 за баррель, что на 0,4% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник июльские фьючерсы подорожали на 13,9%, до $30,97 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизился в цене на 0,73% - до $24,38 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $24,56 за баррель, поднявшись на 20,5%. Нефть WTI дорожала в течение пяти дней подряд на фоне оптимизма в связи с отменой в ряде стран ограничительных мер, введенных из-за вспышки коронавируса.

Поддержку рынку также оказывали сообщения о замедлении темпов заполнения нефтехранилищ. Компания Genscape сообщила о росте запасов нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, всего на 1,8 млн баррелей. Если официальные данные покажут аналогичное значение, это будет наименьший прирост с середины марта.

В среду трейдеры ожидают публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов на прошлой неделе. Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 1 мая, выросли на 8,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 6,1 млн баррелей. Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 3,5 млн баррелей. Они также прогнозируют снижение запасов бензина на 400 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник осталась крайне низкой из-за официального праздничного дня в России - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 509,294 млн рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 мая снизился на 0,13% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,80 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,11%, опустившись до 680,23 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-05R" (+1,56%), "МТС-001P-06" (+1,5%) и "Газпромбанк-001Р-14Р" (+1,19%), а в лидерах снижения - облигации "ЕвроХим-001P-03" (-5,49%), "Газпром БО-23" (-1,78%) и "РЖД-23" (-1,4%).