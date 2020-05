Нефть стабильна

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду в основном повышаются. Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе торгов в среду после уверенного роста накануне.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Оптимизм инвесторов поддерживал взлет нефтяных цен и сообщения о новой фазе в разработке вакцины от коронавируса.

Фьючерс WTI на июнь во вторник подорожал более чем на 20%, продемонстрировав рост пятый день подряд на фоне постепенного снятия в ряде стран ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. С начала месяца нефть WTI прибавила в цене 29%, пишет CNBC.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил накануне, что некоторые магазины, включая книжные, цветочные и спортивные, смогут снова открыться уже в эту пятницу. Тем временем, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о снижении ежедневного прироста количества госпитализированных больных и жертв заболевания. Однако он отметил, что власти штата ожидали более значительного сокращения.

Помимо этого, американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. (SPB: PFE) сообщила во вторник о начале испытаний вакцины от коронавируса на людях. Исследование проводится в рамках международной программы совместно с германской Biontech. В испытаниях в США примут участие до 360 человек. Акции Pfizer во вторник подорожали на 2,4%.

Между тем дефицит внешнеторгового баланса США в марте 2020 года составил $44,4 млрд по сравнению с пересмотренным февральским показателем в $39,8 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $44 млрд с предварительно объявленных $39,9 млрд в феврале.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле снизился до 41,8 пункта - минимума с апреля 2009 года, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Мартовское значение индекса составляло 52,5 пункта.

Капитализация производителям растительных заменителей мяса Beyond Meat во вторник взлетела на 5,3%. Компания в первом квартале получила чистую прибыль в $1,8 млн против чистого убытка в $6,6 млн годом ранее. Выручка подскочила почти в два с половиной раза - до $97,1 млн. Отчетность компании была опубликована после закрытия торгов.

Бумаги Marathon Petroleum (SPB: MPC) Corp. подешевели на 1,2%. Компания отчиталась о чистом убытке в $9,2 млрд, или $14,25 на акцию, по сравнению с $7 млн, или $0,01 на акцию, годом ранее. Скорректированный убыток составил $0,16 на акцию, в то время как аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель в $0,25 на акцию. Квартальная выручка упала до $25,215 млрд с $28,253 млрд в прошлом году при консенсус-прогнозе в $27,1 млрд.

Стоимость Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) уменьшилась на 0,9%. Итало-американский автомобилестроительный концерн отчитался о получении чистого убытка в 1,694 млрд евро по итогам первого квартала. Глобальные продажи FCA сократились на 21%, до 818 тыс. автомашин.

Котировки Hertz Global Holdings Inc., занимающейся прокатом автомобилей, упали на 16,2%, после того как газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что компания наняла консалтинговую фирму FTI Consulting (SPB: FCN) Inc. в преддверии возможного начала процедуры банкротства.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник поднялся на 133,33 пункта (0,56%) - до 23883,09 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 25,7 пункта (0,9%) и составил 2868,44 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 98,41 пункта (1,13%) - до 8809,12 пункта.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду в основном повышаются благодаря укреплению ожиданий восстановления глобальной экономики после того, как ряд стран начал смягчать ограничения, введенные для сдерживания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает MarketWatch.

Биржи Японии не работают, поскольку в стране продолжается череда выходных дней ("золотая неделя"). Также из-за праздника закрыты рынки Таиланда.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК увеличился на 0,01%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1%.

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings растет в ходе торгов в Гонконге на 0,9%.

Вслед за подъемом стоимости нефти увеличиваются котировки акций нефтепроизводителей, включая CNOOC - на 2,5% и PetroChina - на 3,9%.

Южнокорейский индекс Kospi повышается на 1,6%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,9%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics подорожали на 0,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,9%.

Между тем австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился к 8:19 МСК на 0,35%.

Розничные продажи в Австралии в марте взлетели на 8,5% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют окончательные данные статуправления страны. Это рекордное повышение показателя, которое было обусловлено панической покупкой продуктов питания (+24%) и других товаров первой необходимости на фоне введения карантинных мер в стране.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Rio Tinto на уровне "A", прогноз - "стабильный". Котировки акций одной из ведущих горнодобывающих компаний мира снижаются на 0,9%.

Бумаги крупнейшего представителя данной отрасли BHP дешевеют на 0,8%.

В то же время растет цена акций нефтепроизводителей Santos и Beach Energy - соответственно на 1,2% и 2,1%.

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе торгов в среду после уверенного роста накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $30,99 за баррель, что на $0,02 (0,06%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник июльские фьючерсы подорожали на $3,77 (13,9%), до $30,97 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени вырос в цене на $0,01 (0,04%) - до $24,57 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $24,56 за баррель, поднявшись на $4,17 (20,5%).

Нефть WTI дорожала в течение пяти дней подряд на фоне оптимизма в связи с отменой в ряде стран ограничительных мер, введенных из-за вспышки коронавируса.

"По мере того, как все больше стран возобновляют экономическую деятельность, ситуация на рынке нефти меняется на противоположную, поскольку силы, которые привели к обвалу цен, - снижение спроса и неспособность сократить добычу - начинают менять направление в сторону возможного восстановления спроса и снижения добычи", - отмечает главный рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Цешински, которого цитирует MarketWatch.

Поддержку рынку также оказывали сообщения о замедлении темпов заполнения нефтехранилищ. Компания Genscape сообщила о росте запасов нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на 1,8 млн баррелей. Если официальные данные покажут аналогичное значение, это будет наименьший прирост с середины марта, пишет Bloomberg.

Тем временем члены Техасской железнодорожной комиссии во вторник выступили против предложения об искусственном ограничении добычи нефти в штате. Двое членов комиссии из трех заявили, что не видят смысла в таком сокращении, а третий - Райан Ситтон - признал, что ему не ясно, может ли распоряжение о сокращении добычи на 20% оказать заметное позитивное воздействие на цены.

В среду трейдеры ожидают публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов на прошлой неделе.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 1 мая, выросли на 8,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 6,1 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 3,5 млн баррелей. Они также прогнозируют снижение запасов бензина на 400 тыс. баррелей.